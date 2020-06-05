Спор о переименовании Свердловской области решили тайно

Баков убежден, что название Свердловской области противоречит нормам Конституции Фото: Анна Майорова © URA.RU

Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отклонил иск Антона Бакова о переименовании Свердловской области. Истца даже не предупредили о заседании, сообщил он URA.RU.

«Мы проиграл дело. Рассмотрели его, даже не уведомляя нас, пока суд был закрыт из-за коронавируса. Но сейчас [также в арбитражном суде] рассматривается дело Михаила Антоновича Бакова, моего сына — по этому же вопросу. В этом иске мы учли возражения, которые были у судьи», — заявил URA.RU идеолога уральской республики Антона Бакова Антон Баков.

Истец рассчитывает, что его представителю удастся присутствовать на рассмотрении второго дела.

URA.RU сообщало, что Антон Баков увидел нарушение в том, что Свердловская область, названная в честь революционера Якова Свердлова, нарушает требование Конституции РФ о деидеологизации. Баков подал иск к Заксобранию региона, так как выбор названия субъекта РФ относится к компетенции регионального законодательного органа власти.