Вопрос о переименовании Свердловской области решат в Санкт-Петербурге

Антон Баков требует признать название Свердловской области не соответствующим нормам Конституции Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Иск идеолога уральской республики Антона Бакова к Законодательному собранию Свердловской области о переименовании региона в апелляции рассмотрит Второй апелляционный суд общей юрисдикции, рассказал URA.RU Баков. Он добивается переименования региона из Свердловскую область в Урал.

«Дело дошло до Санкт-Петербурга, уже передано судье. Уже собрал адвоката, который будет представлять мои интересы, им станет Андрей Альфредович Каспирович», — заявил Баков.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что Свердловская область, не меняя название, нарушает требование Конституции РФ о деидеологизации. Баков просит суд признать наименование области противоречащей Конституции и привести его в соответствие. Иск к Заксобранию объясняется тем, что выбор наименования названия субъекта РФ относится к компетенции регионального законодательного органа власти.