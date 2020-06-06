Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве на Новом Арбате люксовый автомобиль Aston Martin на полной скорости въехал на пешеходную зону. За рулем, предположительно, был топ-менеджер авиакомпании «Сибирь» Павел Воронин.

«Владельцем автомобиля является заместитель гендиректора по информационным технологиям компании Павел Воронин», — пишет РЕН ТВ. О том, что автомобиль принадлежит топ-менеджеру «Сибирь», написал также телеграм-канал 112.

Отмечается, что в результате аварии пострадала женщина, однако от госпитализации она отказалась. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.

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