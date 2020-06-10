По словам экономиста, это кризис десятилетия Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Российские власти не относятся к нынешнему кризису серьезно, считает профессор НИУ Высшей школы экономики и Чикагского университета Константин Сонин.

В интервью ТАСС он заявил, что ухудшение экономической ситуации государство воспринимает как трехмесячный сбой, хотя этот кризис может продлиться целое десятилетие. «Осознание серьезности кризиса приходило медленно. Оно и сейчас, мне кажется, идет недостаточно быстро», — считает экономист. При этом он отметил, что в России были приняты экстренные меры для улучшения положения граждан и бизнеса.

По словам Сонина, несерьезное отношение властей к нынешней ситуации проявляется хотя бы в том, что Россия не отменила контрсанкции, из-за чего в стране выросли цены на продовольствие. «Их отмена была бы своего рода прямой выплатой десяткам миллионов граждан», — подчеркнул эксперт. Экономист уверен, что из-за кризиса россиянам придется снижать уровень потребления. Он также указал на то, что граждане пострадают непропорционально. Больше всех повезет бюджетникам, а вот те, кто работал в малом и среднем бизнесе, потеряют 40—50% доходов.

Ранее Минэкономразвития РФ составило прогноз, согласно которому реальные располагаемые доходы российских граждан по итогам текущего года снизятся на 3,8%, однако в 2021 году начнут расти на 2,8%, напоминает агентство Nation News. Из-за падения доходов, согласно прогнозу Moody’s, из-за падения доходов и слабой соцподдержки в России ускорится внутренняя миграция, сообщает « Федеральное агентство новостей ». Как URA.RU рассказали экономисты, траты россиян после снятия ограничений из-за коронавируса вырастут, однако на докризисный уровень они вернутся только через пару лет.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.