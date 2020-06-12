Названа вероятность второй волны коронавируса в России

Контролировать распространение COVID-19 в мире сейчас удается, считает инфекционист Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России, скорее всего, не будет второй волны коронавируса. Такое мнение выразил руководитель Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента России Георгий Сапронов.

«Принимаемые нашими китайскими коллегами меры и те меры, которые приняты поддержавшими рекомендации ВОЗ странами, дают нам основания сильно надеяться, что, с большой долей вероятности, второй волны эпидемии не будет», — сказал инфекционист в эфире НСН. Он отметил, что делать прогнозы про инфекционную заболеваемость и её волны довольно сложно.

Но, по мнению специалиста, контролировать распространение COVID-19 в мире сейчас удается. «Поэтому я уверен в том, что ни китайские органы здравоохранения, ни ВОЗ не допустят второй волны распространения заболевания в Китае и, тем более, в Российской Федерации. Думаю, что второй вспышки не будет, и россияне могут быть спокойны», — сказал Сапронов.

Ранее заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова заявила о том, что избежать второй волны коронавируса практически невозможно. По ее словам, сроки ее наступления в России зависят от того, каким будет лето и как скоро будут сняты меры по ограничениям.

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