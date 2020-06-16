СМИ: уральская фигуристка Липницкая беременна

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Екатеринбурга Юлия Липницкая 9 сентября 2017 года написала заявление о выходе из состава сборной страны. Вскоре после этого девушка официально объявила о завершении своей спортивной карьеры из-за проблем со здоровьем. В феврале 2018 года стало известно об открытии спортсменкой собственной академии фигурного катания.

В разговоре с URA.RU представитель Юлии Липницкой, ее мать Даниэла, отказалась от комментариев.

По данным канала, отцом ребенка является российский 22-летний фигурист Владислав Тарасенко. О романе спортсменов стало известно год назад. Они вместе работают в «Академии чемпионов Ильиных-Липницкой».

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, уроженка Екатеринбурга Юлия Липницкая ждет ребенка. Об этом сообщает канал основателя информационного агентства «Весь спорт» Андрея Митькова в «Яндекс.Дзен». Однако официального подтверждения информации о беременности Липницкой пока нет.

По данным СМИ, Юлия Липницкая находится на раннем сроке беременности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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