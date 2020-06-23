Доставку лекарств в России хотят сделать бесплатной

Продавать лекарства предложили крупным онлайн-компаниям Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

К продажам лекарств следует допустить не только аптеки, но и розничные онлайн-компании. Это поможет сделать доставку бесплатной и быстрой. Об этом говорится в письме Торгово-промышленной палаты министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Инициативу поддерживают в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

«Если крупные интернет-площадки смогут заниматься продажей лекарств в Сети, то ситуация может измениться: время доставки резко сократится за счет обширного штата работающих курьеров и развитой логистической инфраструктуры. Плюс к этому покупателям не придется платить за нее», — цитируют «Известия» президента АКИТ Артема Соколова.

Он добавил, что крупные онлайн-продавцы реализуют широкую линейку товаров, что увеличивает средний чек и резко снижает себестоимость самой доставки — до 40 рублей за заказ, в то время как средняя стоимость доставки на лекарства из аптеки — около 300 рублей. При этом зачастую заказ приходится ждать несколько дней. При большом количестве заказов компании могут позволить себе совсем не брать деньги за доставку с клиентов.

Однако в Аптечной гильдии предложение не поддерживают. Исполнительный директор гильдии Елена Неволина напомнила, что фармацевтической деятельностью на территории РФ могут заниматься лишь аптечные сети. «В некоторых странах правительство допускало ритейлеров к продажам лекарств, ничем хорошим для потребителей это не закончилось. Уровень фальсификата в продажах резко подскакивал», — подчеркнула она.

В настоящий момент, согласно постановлению правительства, аптеки могут продавать онлайн все лекарства, кроме рецептурных, наркотических и психотропных. Кроме этого, с 1 июля в России вводится обязательная маркировка лекарств. Участники фармацевтической и медицинской отраслей смогут получать лицензию только после начала работы в системе маркировки. Нововведение приведет к подорожанию лекарств.

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