Президент предложил снизить ставку страховых взносов в IT-сфере

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ранее глава государства продлил выплаты по 10 тысяч рублей детям до 16 лет и заявил, что повышенные пособия по безработице в стране продолжат действовать еще в течение двух месяцев. Также Путин продлил стимулирующие выплаты для врачей и социальных работников.

«Предлагаю бессрочно снизить ставку страховых взносов в IT-сфере до 7,6% с 14% — бессрочно», — заявил Путин в ходе обращения к россиянам. В результате налог на прибыль в этой сфере составит 3% вместо 20%.

Президент РФ Владимир Путин предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли и снизить ставку страховых взносов. Таким образом, по словам российского лидера, удастся сократить нагрузку на фонд оплаты труда.

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно