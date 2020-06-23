Президент предложил снизить ставку страховых взносов в IT-сфере

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Телеобращение Владимира Путина. Москва, путин на экране
Владимир Путин предложил снизить ставку до 7,6% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли и снизить ставку страховых взносов. Таким образом, по словам российского лидера, удастся сократить нагрузку на фонд оплаты труда.

«Предлагаю бессрочно снизить ставку страховых взносов в IT-сфере до 7,6% с 14% — бессрочно», — заявил Путин в ходе обращения к россиянам. В результате налог на прибыль в этой сфере составит 3% вместо 20%.

Ранее глава государства продлил выплаты по 10 тысяч рублей детям до 16 лет и заявил, что повышенные пособия по безработице в стране продолжат действовать еще в течение двух месяцев. Также Путин продлил стимулирующие выплаты для врачей и социальных работников.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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