27 июня 2020
26 июня 2020

Свердловским избиркомам устроят проверку тайным избирателем

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение паллиативного отделения ЦГБ№2. Екатеринбург, козловских дмитрий
Дмитрий Козловских высоко оценил безопасность участков, но все же проверит ее дополнительно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Избирательные участки в произвольном порядке будут проверяться на соблюдение мер безопасности. Об этом сообщил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских, проголосовавший по поправкам в Конституцию 26 июня. Главный санитарный врач по Свердловской области появился на участке в перчатках и маске и оценил организацию процедуры голосования.

«Сегодня, придя на участок, я вижу, что реализованы все те требования, которые были указаны в методических рекомендациях. Дополнительно еще по просьбе Центризбиркома мы проводим экспертизу, выборочную оценку участков на предмет соответствия требованиям», — сказал Козловских. По его словам Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области будет проводить дополнительную обработку крупных участков для голосования, «чтобы создать максимально безопасные условия».

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня и продлится до 1 июля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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