Свердловским избиркомам устроят проверку тайным избирателем

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Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня и продлится до 1 июля.

«Сегодня, придя на участок, я вижу, что реализованы все те требования, которые были указаны в методических рекомендациях. Дополнительно еще по просьбе Центризбиркома мы проводим экспертизу, выборочную оценку участков на предмет соответствия требованиям», — сказал Козловских. По его словам Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области будет проводить дополнительную обработку крупных участков для голосования, «чтобы создать максимально безопасные условия».

Избирательные участки в произвольном порядке будут проверяться на соблюдение мер безопасности. Об этом сообщил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских, проголосовавший по поправкам в Конституцию 26 июня. Главный санитарный врач по Свердловской области появился на участке в перчатках и маске и оценил организацию процедуры голосования.

Дмитрий Козловских высоко оценил безопасность участков, но все же проверит ее дополнительно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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