Сбербанк продлил бесплатное пополнение своих карт

Сбербанк сохранил меру, введенную из-за коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сбербанк пока что не будет взимать комиссию за пополнение своих карт с карт других банков. Решение сохранить меру принято в связи с выходом регионов из режима самоизоляции.

«В связи с постепенным выходом из режима самоизоляции мы решили пока не возвращать комиссию и до сих пор наблюдаем повышенный спрос на данную услугу», — заявили РИА «Новости» в пресс-службе Сбербанка.

Ранее Сбербанк ввел ограничения, согласно которым клиенты могут переводить друг другу без комиссии только 50 тысяч рублей, напоминает телеканал 360. В дальнейшем клиент банка может платить за подписку на безлимитные переводы или платить комиссию 1% с каждой транзакции, напоминает «Общественное телевидение России». При этом в банкоматах комиссия за перевод также составит 1%, а в офисе банка — 1,5%.

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