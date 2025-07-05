Гагин: освобождение Предтечино поможет российским войскам взять Часов Яр

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ВС РФ все ближе к взятию Часова Яра
ВС РФ все ближе к взятию Часова Яра Фото:
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После освобождения населенного пункта Предтечино российские военные получат стратегическое преимущество для дальнейших операций в регионе, включая возможность начать подготовку к штурму Константиновки или ее окружению. Об этом заявил военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин.

«После взятия Предтечина будет проще брать Часов Яр. Также Предтечино является ключом Константиновки: ее освобождение поможет готовить штурм самой Константиновки либо охват ее в кольцо. Константиновка является ключом к Краматорску, а дальше Славянск и административные границы страны», — подчеркнул Гагин. Цитату приводит ТАСС.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки «Юг» освободили населенный пункт Предтечино, продвинувшись вглубь обороны противника и приблизившись к Константиновке. Глава ДНР Денис Пушилин подчеркивал стратегическую важность этого направления, отмечая, что Константиновка является ключевым логистическим хабом снабжения ВСУ, а в районе Яблоневки недавно проходили интенсивные бои.

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После освобождения населенного пункта Предтечино российские военные получат стратегическое преимущество для дальнейших операций в регионе, включая возможность начать подготовку к штурму Константиновки или ее окружению. Об этом заявил военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин. «После взятия Предтечина будет проще брать Часов Яр. Также Предтечино является ключом Константиновки: ее освобождение поможет готовить штурм самой Константиновки либо охват ее в кольцо. Константиновка является ключом к Краматорску, а дальше Славянск и административные границы страны», — подчеркнул Гагин. Цитату приводит ТАСС. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки «Юг» освободили населенный пункт Предтечино, продвинувшись вглубь обороны противника и приблизившись к Константиновке. Глава ДНР Денис Пушилин подчеркивал стратегическую важность этого направления, отмечая, что Константиновка является ключевым логистическим хабом снабжения ВСУ, а в районе Яблоневки недавно проходили интенсивные бои.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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