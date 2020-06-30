Многие застройщики предоставляют скидку для клиентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

С апреля по июнь стоимость квадратного метра в новостройках Екатеринбурга выросла на 1,3% по сравнению с прошлым годом, подсчитали аналитики «Авито Недвижимости». Риелтор Павел Боровиков в разговоре с URA.RU объяснил, что подорожание является не более, чем статической погрешностью и купить квартиру можно дешевле.

«В Екатеринбурге стоимость увеличилась на 1,3%, и квадратный метр новостройки здесь оценивается примерно в 72 497 рублей», — говорится в сообщении компании. По словам Боровикова, это в рамках статистической погрешности, но в целом многие застройщики готовы предоставлять клиентам скидки. «Если мы говорим, про стоимость квадратного метра, то фактически сделки проходят с определенным дисконтом. Кто-то дает 2%, кто-то 5%, а кто-то даже 10», — пояснил риелтор.

На екатеринбургском рынке недвижимости у некоторых застройщиков скидка может доходить до 10-15%. Размер дисконта зависит от объемов строительства каждой компании, добавил Боровиков. «Дело в том, что у кого-то объем строительства выше, и на определенные объекты можно давать больший дисконт, чтобы поддержать темпы продаж», — отметил эксперт.

Спрос на недвижимость к июню вырос на 32,6% по сравнению с прошлым годом, говорится в отчете «Авито Недвижимости». В конце марта, во время введения режима нерабочих дней, спрос обвалился на 34,8%. По словам Боровикова, резкий рост связан с тем, что в апреле и мае многие застройщики не могли полноценно работать, у некоторых продажи упали на 40-60%, а сейчас сработал эффект отложенного спроса. «Льготная ипотека является очень сильным драйвером покупки первичной недвижимости», — добавил риелтор. Он подчеркнул, что увеличение кредитного лимита до 6 млн рублей в регионах позволяет гражданам купить уже «очень приличное жилье».

Повышение лимита льготной ипотеки до 6,5 млн рублей в регионах и до 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге анонсировал президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам 23 июня. Льготная ипотека позволяет приобрести квартиру в новостройке с фиксированной ставкой 6,5%.