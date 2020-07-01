На голосование по Конституции пришел каждый шестой житель ХМАО

В Ханты-Мансийске явка превысила 90% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

По состоянию на 18:00 1 июля в Ханты-Мансийском автономном округе в голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли участие более 59% избирателей. По данным окружного избиркома, общая явка превысила 683 тысячи человек.

«Лидерами голосования, как и два часа назад, остаются Ханты-Мансийск, Нефтеюганский и Белоярский районы, — сообщили источники URA.RU во властных структурах Югры. — Там явка превысила 90% или приблизилась к этой отметке». Всего же по сравнению с предыдущими данными число проголосовавших югорчан выросло примерно на 3%.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО активно идет голосование по обновлению Конституции. Кроме указанных лидеров особо отмечался Сургут: по состоянию на 15:00 там проголосовали 108526 человек.

В ХМАО ожидали всплеска посещаемости на голосовании по обновлению Конституции. Из-за эпидемии коронавируса на участках для голосования усилены меры безопасности.