30 июня 2020
29 июня 2020

Сургут показывает рекордную для себя явку с начала голосования. К делу подключился нефтяной генерал

© Служба новостей «URA.RU»
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Общероссийское голосование. Челябинск, избирательный участок, голосование, урна для голосования
Сургут показывает хорошие цифры на голосовании по Конституции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Сургут 1 июля самую высокую явку с начала голосования по обновлению Конституции — к 15:00 она составила 38,73 процента. Об этом свидетельствуют данные городской избирательной комиссии.

«На 15:00 в Сургуте проголосовали 108526 человек», — сообщается на сайте ТИК Сургута. Источник URA.RU в мэрии сообщил, что с обращением к жителям города о необходимости принять участие в голосовании выступил генеральный директор компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов. «Он является одним из самых авторитетных людей в городе. К его мнению прислушиваются нефтяники», — прокомментировал собеседник.

Источник URA.RU, отвечающий за организацию проведения плебисцита, сообщил, что общая явка по ХМАО на 15:00 составила 56,81%. «В списке лидеров по-прежнему Ханты-Мансийск, Нефтеюганский и Белоярский районы. В этих муниципалитетах явка перевалила за 80 процентов», — добавил источник.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ожидают всплеска на голосовании по обновлению Конституции. Из-за эпидемии коронавируса на участках для голосования усилены меры безопасности.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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