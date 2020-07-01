Сургут 1 июля самую высокую явку с начала голосования по обновлению Конституции — к 15:00 она составила 38,73 процента. Об этом свидетельствуют данные городской избирательной комиссии.
«На 15:00 в Сургуте проголосовали 108526 человек», — сообщается на сайте ТИК Сургута. Источник URA.RU в мэрии сообщил, что с обращением к жителям города о необходимости принять участие в голосовании выступил генеральный директор компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов. «Он является одним из самых авторитетных людей в городе. К его мнению прислушиваются нефтяники», — прокомментировал собеседник.
Источник URA.RU, отвечающий за организацию проведения плебисцита, сообщил, что общая явка по ХМАО на 15:00 составила 56,81%. «В списке лидеров по-прежнему Ханты-Мансийск, Нефтеюганский и Белоярский районы. В этих муниципалитетах явка перевалила за 80 процентов», — добавил источник.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ожидают всплеска на голосовании по обновлению Конституции. Из-за эпидемии коронавируса на участках для голосования усилены меры безопасности.
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