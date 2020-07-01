В ХМАО выполнили федеральную установку по явке на голосовании

Экзитполы показывают, что за поправки в Конституции проголосовали больше 70 процентов жителей ХМАО Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Югра выполнила федеральные установки по явке на голосовании по Конституции — на избирательные участки пришли свыше 60 процентов жителей. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.

«Первая задача решена, теперь осталось дождаться результатов по качеству голосования. Там речь идет о показателях в 70 процентов за [поправки]», — сообщил инсайдер.

Один из югорских мэров на условиях анонимности сообщил о результатах экзитполов в его муниципалитете. «Согласно опросам, порядка 78 процентов проголосовали за поправки в Конституцию. Есть мнение, что примерно такой же показатель будет по всей Югре», — считает градоначальник.

В пресс-службе избиркома ХМАО журналисту агентства сообщили, что итоги голосования станут известны ночью. «Сейчас все территориальные избирательные комиссии заняты подсчетом голосов», — прокомментировали в окружном избиркоме.

Ранее URA.RU сообщало, что в последний день голосования в ХМАО ждали прорыва по явке. К 8 утра в регионе было чуть менее 50 процентов голосов, по состоянию на 18:00 эта цифра увеличилась на десять процентов.