На голосовании по изменению Конституции РФ две трети жителей ХМАО высказались за внесение поправок. Такие данные получил окружной избирком после обработки первых бюллетеней, сообщил URA.RU источник в комиссии.
«Первые результаты: за — 65,7% голосов, против — 33,2%», — сказал собеседник агентства. Получить подтверждение этим цифрам в избиркоме ХМАО не удалось, до завершения подсчета официально там не раскрывают итоги голосования.
Ранее источник в политическом истеблишменте региона сообщил URA.RU, что Югра выполнила федеральные установки по явке на голосовании по Конституции — на избирательные участки пришли свыше 60 процентов жителей. По данным окружного избиркома, общая явка превысила 683 тысячи человек. Лидерами голосования стали Ханты-Мансийск, Нефтеюганский и Белоярский районы.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», Viber-канале «