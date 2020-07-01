30 июня 2020

Как в ХМАО проголосовали по Конституции. Первые итоги

© Служба новостей «URA.RU»
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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Екатеринбург, голосование, поправки в конституцию, общероссийское голосование, голосование по поправкам в конституцию
Большинство югорских избирателей отдали голос за внесение поправок Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

На голосовании по изменению Конституции РФ две трети жителей ХМАО высказались за внесение поправок. Такие данные получил окружной избирком после обработки первых бюллетеней, сообщил URA.RU источник в комиссии.

«Первые результаты: за — 65,7% голосов, против — 33,2%», — сказал собеседник агентства. Получить подтверждение этим цифрам в избиркоме ХМАО не удалось, до завершения подсчета официально там не раскрывают итоги голосования.

Ранее источник в политическом истеблишменте региона сообщил URA.RU, что Югра выполнила федеральные установки по явке на голосовании по Конституции — на избирательные участки пришли свыше 60 процентов жителей. По данным окружного избиркома, общая явка превысила 683 тысячи человек. Лидерами голосования стали Ханты-Мансийск, Нефтеюганский и Белоярский районы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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