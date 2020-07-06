05 июля 2020
04 июля 2020
03 июля 2020

В Тюменской области снизился темп прироста больных коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт
Всего в регионе зафиксировано 3560 случаев заболевания COVID-19 Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Тюменской области за последние сутки зафиксировано 80 новых больных COVID-19. Об этом по время онлайн-брифинга сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора областного управления Роспотребнадзора Александр Летюшев. Днем ранее в регионе было обнаружено 83 зараженных, 4 июля заболели 85 человек.

«В Тюменской области с начала года выявлено 3560 случаев заболевания коронавирусом. В том числе, за последние сутки — 80 случаев», — заявил представитель Роспотребнадзора. Информацию о новых забелевших URA.RU также подтвердили в региональном оперштабе по профилактике опасной болезни.

Ранее агентство сообщало о вспышке COVID-19 в тюменском Медицинском городе (онкоцентр). Там выявлено восемь случаев заболевания.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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