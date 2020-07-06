05 июля 2020
04 июля 2020
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Тюменцам начнут бесплатно раздавать лекарства из-за COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Родственникам тюменцев, заразившихся COVID-19, будут бесплатно выдавать лекарства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Родственникам людей, заразившихся COVID-19, будут бесплатно выдавать лекарства для профилактики опасного заболевания. Об этом во время онлайн-брифинга сообщила замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. Медикаментами также обеспечат всех контактных с больными лиц.

«Члены семей людей с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции могут оставаться здоровыми, но при этом подвергаются повышенному риску заражения. Поэтому оперативным штабом принято решение о дополнительных профилактических мерах, в первую очередь — бесплатном обеспечении необходимыми лекарствами», — отметила чиновница.

По словам замгубернатора, медикаменты будут доставляться волонтерами. Все контактные жители региона обязаны находиться на самоизоляции.

По последним данным, в Тюменской области с начала пандемии зафиксировано 3560 случаев заболевания коронавирусом. Режим повышенной готовности в регионе продлен до 21 июля, с 8 июля тюменцев без масок не будут пускать в автобусы и маршрутки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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