Тюменцам начнут бесплатно раздавать лекарства из-за COVID

Родственникам людей, заразившихся COVID-19, будут бесплатно выдавать лекарства для профилактики опасного заболевания. Об этом во время онлайн-брифинга сообщила замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. Медикаментами также обеспечат всех контактных с больными лиц.
«Члены семей людей с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции могут оставаться здоровыми, но при этом подвергаются повышенному риску заражения. Поэтому оперативным штабом принято решение о дополнительных профилактических мерах, в первую очередь — бесплатном обеспечении необходимыми лекарствами», — отметила чиновница.
По словам замгубернатора, медикаменты будут доставляться волонтерами. Все контактные жители региона обязаны находиться на самоизоляции.
По последним данным, в Тюменской области с начала пандемии зафиксировано 3560 случаев заболевания коронавирусом. Режим повышенной готовности в регионе продлен до 21 июля, с 8 июля тюменцев без масок не будут пускать в автобусы и маршрутки.
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