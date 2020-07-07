06 июля 2020

Из-за нападения на сотрудника URA.RU возбуждено уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Сеть магазинов разливных напитков «Пивлавка». Екатеринбург, пивлавка, магазин пива, улица луначарского81
Шумная компания возле пивной стала причиной конфликта Фото: Анна Майорова © URA.RU
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В отделе полиции № 1 Екатеринбурга возбудили уголовное дело из-за нападения на начальника IT-отдела российского информационного агентства URA.RU Сергея Заикина. При нападении 13 мая неизвестный сломал Заикину руку.

«Вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 112 УК РФ „Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью“. Заикин признан потерпевшим по делу», — сообщила URA.RU адвокат Анастасия Харисанова.

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Сегодня же прошел первый допрос, на котором следователь сообщил о том, что появился свидетель. «Продавщица той пивнушки заявила, что видел, а как я сам лез в драку, сам упал и сам сломал себе руку. При том что инцидент произошел во дворе в подъезде, а пивная с другой стороны дома, и продавщица не могла видеть, что там происходило», — говорит Сергей Заикин.

Ранее URA.RU писало, что около часа ночи возле магазина «Пивлавка» по улице Луначарского, 81 в Екатеринбурге собралась шумная компания. Сергей, живущий неподалеку, сделал замечание с балкона и вызвал полицию. А вскоре, когда он вышел из дома, на него напали. «Как только я открыл дверь подъезда, мне прилетел удар ногой, — рассказал Сергей. — Я упал, и меня стали запинывать. Лицо закрывал, поэтому один из ударов пришелся по руке». Позже в травмпункте поставили диагноз: перелом правой лучевой кости со смещением.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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