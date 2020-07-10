Коммунисты требуют отставки главы депздрава Алексея Добровольского
В Сургуте разлились нефтепродукты, роботы помогут делать тесты на коронавирус, коммунисты требуют отставки главы депздрава, руководство поликлиники обвиняют в махинациях. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 10 июля — в обзоре URA.RU:
В Сургуте произошел разлив нефтепродуктов
- В центре Сургута обнаружен разлив нефтепродуктов на площади около 300 кв. метров.
- Нефтеразлив произошел из ливневого коллектора, это, предположительно, отработанное автомобильное масло. В реку Сайму попало около 200 литров.
- Городские власти приступили к ликвидации загрязнения.
В Югре собирать тесты на коронавирус будут роботы
- Роботизированная техника, которая ускорит сроки проведения диагностики на коронавирус, была приобретена для медучреждений Ханты-Мансийска и Сургута.
- Оборудование уже смонтировано в Ханты-Мансийске и в начале следующей недели специалисты установят его в лаборатории городской поликлиники № 4 Сургута.
Лидер коммунистов требует отставки главы депздрава ХМАО
- Лидер фракции КПРФ в югорской думе Алексей Савинцев на заседании окружного парламента заявил, что будет требовать отставки главы депздрава региона Алексея Добровольского.
- Критике подверглась деятельность ведомства в период пандемии. В частности, Савинцев напомнил о том, что дорогостоящее оборудование, которое были закуплено для одной из больниц, до сих пор не используется.
Сургутских медиков обвиняют в махинациях
- Силовики возбудили уголовное дело против двух заместителей главного врача Сургутской районной поликлиники.
- По мнению источника, это связано с финансовыми махинациями на сумму до миллиона рублей с выплатами персоналу поликлиники.
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