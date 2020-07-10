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Самое актуальное в ХМАО на 10 июля. В реку Сайма попало 200 литров нефтепродуктов, лидер КПРФ требует отставки главы депздрава

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства ХМАО. Ханты-Мансийск, добровольский алексей
Коммунисты требуют отставки главы депздрава Алексея Добровольского Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Сургуте разлились нефтепродукты, роботы помогут делать тесты на коронавирус, коммунисты требуют отставки главы депздрава, руководство поликлиники обвиняют в махинациях. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 10 июля — в обзоре URA.RU:

В Сургуте произошел разлив нефтепродуктов

  • В центре Сургута обнаружен разлив нефтепродуктов на площади около 300 кв. метров.
  • Нефтеразлив произошел из ливневого коллектора, это, предположительно, отработанное автомобильное масло. В реку Сайму попало около 200 литров.
  • Городские власти приступили к ликвидации загрязнения.

В Югре собирать тесты на коронавирус будут роботы

  • Роботизированная техника, которая ускорит сроки проведения диагностики на коронавирус, была приобретена для медучреждений Ханты-Мансийска и Сургута.
  • Оборудование уже смонтировано в Ханты-Мансийске и в начале следующей недели специалисты установят его в лаборатории городской поликлиники № 4 Сургута.

Лидер коммунистов требует отставки главы депздрава ХМАО

  • Лидер фракции КПРФ в югорской думе Алексей Савинцев на заседании окружного парламента заявил, что будет требовать отставки главы депздрава региона Алексея Добровольского.
  • Критике подверглась деятельность ведомства в период пандемии. В частности, Савинцев напомнил о том, что дорогостоящее оборудование, которое были закуплено для одной из больниц, до сих пор не используется.

Сургутских медиков обвиняют в махинациях

  • Силовики возбудили уголовное дело против двух заместителей главного врача Сургутской районной поликлиники.
  • По мнению источника, это связано с финансовыми махинациями на сумму до миллиона рублей с выплатами персоналу поликлиники.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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