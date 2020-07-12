Общее число зараженных свердловчан достигло 15909 Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за последние сутки выявлено 286 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные приводит оперативный штаб региона по борьбе с инфекцией.

Регион находится на третьем месте по стране по числу выявленных случаев за сутки (286). «Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+175), Алапаевска, Асбеста, Артемовского, Арамильского городского округа, Белоярского, Березовского, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Дегтярска, Краснотурьинска, Карпинска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Режа, Североуральского, Серовского, Тугулымского, Туринского и Шалинского городских округов», — передает оперштаб.

На 12 июля в Свердловской области зарегистрировано 15909 случаев коронавируса. Умерли 157 человек, один — за последние сутки. Вылечились 9896 (+68) пациентов.