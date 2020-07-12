11 июля 2020
10 июля 2020

Свердловская область сохраняет третье место по больным с COVID. Последние данные

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача автомобилей Скорой медицинской помощи бригадам медиков. Екатеринбург, неотложка, красный крест, медицина, здравоохранение, скорая помощь, медицинская помощь, неотложная помощь, машина скорой помощи, covid-19, covid19, коронавирус
Общее число зараженных свердловчан достигло 15909 Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за последние сутки выявлено 286 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные приводит оперативный штаб региона по борьбе с инфекцией.

Регион находится на третьем месте по стране по числу выявленных случаев за сутки (286). «Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+175), Алапаевска, Асбеста, Артемовского, Арамильского городского округа, Белоярского, Березовского, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Дегтярска, Краснотурьинска, Карпинска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Режа, Североуральского, Серовского, Тугулымского, Туринского и Шалинского городских округов», — передает оперштаб.

На 12 июля в Свердловской области зарегистрировано 15909 случаев коронавируса. Умерли 157 человек, один — за последние сутки. Вылечились 9896 (+68) пациентов.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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