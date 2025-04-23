«Сердце перестало биться»: в Таиланде умерла фотограф из Екатеринбурга, впавшая в кому

Екатеринбургский фотограф Дарья Толстухина скончалась в Таиланде после девяти дней глубокой комы. Об этом сообщила ее подруга Анна Комендантова.
«22 апреля состоялся врачебный консилиум между врачами из Таиланда и России. Подтвердилась смерть мозга. 23 апреля было принято решение об отключении от ИВЛ. Сердце Даши перестало биться в 16:10 по тайскому времени (14:10 по ЕКБ)», — написала Комендантова на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).
Сейчас отец Даши решает вопросы о репатриации тела дочери в Россию. О дате, времени и месте прощания с Дарьей будет сообщено позднее.
Девушка впала в глубокую кому 15 апреля, будучи в Таиланде в отпуске с подругами. Этому предшествовали две остановки сердца. За лечение Даши местные врачи вымогали деньги, и возникшая из-за этого задержка с лечением могла негативно сказаться на состоянии пациентки. Друзья и близкие делали все возможное, чтобы спасти Дарью и привезти домой, но это оказалось невозможным.
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