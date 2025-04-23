Итальянский спорткар Alfa Romeo Montreal, который увидел свет еще в 1972 году, выставлен на продажу за 9,7 миллионов рублей в Екатеринбурге. Объявление появилось на сайте «Auto.ru».
«Сошел с конвейера 31 декабря 1972 года, продан в Alfa Romeo Frankfurt 24 мая 1973 года. Родом из Германии, затем побывал в Швеции, а в 2014 году приехал в Нидерланды. В период 2014-2017 гг. прошел полную реставрацию и теперь снова готов будоражить души и дороги», — написано в объявлении.
Alfa Romeo Montreal оснащен двигателем 2,6 литра, который выдает 203 лошадиных силы. Пробег за 52 года составил всего 38 тысяч километров. Всего было собрано чуть меньше 4 тысяч спортивных купе.
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