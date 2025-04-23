23 апреля 2025

Итальянский спорткар 1972 года продают в Екатеринбурге. Фото

Автомобиль Alfa Romeo Montreal 1972 года продают в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Впервые автомобиль представили в 1970 году
Впервые автомобиль представили в 1970 году Фото:

Итальянский спорткар Alfa Romeo Montreal, который увидел свет еще в 1972 году, выставлен на продажу за 9,7 миллионов рублей в Екатеринбурге. Объявление появилось на сайте «Auto.ru».

«Сошел с конвейера 31 декабря 1972 года, продан в Alfa Romeo Frankfurt 24 мая 1973 года. Родом из Германии, затем побывал в Швеции, а в 2014 году приехал в Нидерланды. В период 2014-2017 гг. прошел полную реставрацию и теперь снова готов будоражить души и дороги», — написано в объявлении.

Alfa Romeo Montreal оснащен двигателем 2,6 литра, который выдает 203 лошадиных силы. Пробег за 52 года составил всего 38 тысяч километров. Всего было собрано чуть меньше 4 тысяч спортивных купе.

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Итальянский спорткар Alfa Romeo Montreal, который увидел свет еще в 1972 году, выставлен на продажу за 9,7 миллионов рублей в Екатеринбурге. Объявление появилось на сайте «Auto.ru». «Сошел с конвейера 31 декабря 1972 года, продан в Alfa Romeo Frankfurt 24 мая 1973 года. Родом из Германии, затем побывал в Швеции, а в 2014 году приехал в Нидерланды. В период 2014-2017 гг. прошел полную реставрацию и теперь снова готов будоражить души и дороги», — написано в объявлении. Alfa Romeo Montreal оснащен двигателем 2,6 литра, который выдает 203 лошадиных силы. Пробег за 52 года составил всего 38 тысяч километров. Всего было собрано чуть меньше 4 тысяч спортивных купе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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