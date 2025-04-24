Адвокат осужденного генерала Попова раскрыл, поедет ли тот на СВО

Бывший командующий 58-й армией, генерал-майор Иван Попов в ближайшее время не будет направлен в зону проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил его адвокат Сергей Буйновский.
«Пока никакого СВО не будет, ему отказано», — заявил Буйновский. Его слова передает «Интерфакс».
Ранее суд вынес приговор бывшему командующему 58-й армией ВС РФ, генерал-майору Ивану Попову, назначив ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Суд признал Попова виновным в совершении хищения металлопроката, который был приобретен для предоставления гуманитарной помощи Запорожской области. Кроме того, суд постановил лишить экс-генерал-майора воинского звания.
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