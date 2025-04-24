Адвокат осужденного генерала Попова раскрыл, поедет ли тот на СВО

Адвокат Буйновский: генерал Попов в ближайшее время не поедет в зону СВО
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Попов пока не будет направлен на СВО
Попов пока не будет направлен на СВО Фото:
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Бывший командующий 58-й армией, генерал-майор Иван Попов в ближайшее время не будет направлен в зону проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил его адвокат Сергей Буйновский.

«Пока никакого СВО не будет, ему отказано», — заявил Буйновский. Его слова передает «Интерфакс».

Ранее суд вынес приговор бывшему командующему 58-й армией ВС РФ, генерал-майору Ивану Попову, назначив ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Суд признал Попова виновным в совершении хищения металлопроката, который был приобретен для предоставления гуманитарной помощи Запорожской области. Кроме того, суд постановил лишить экс-генерал-майора воинского звания.

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Бывший командующий 58-й армией, генерал-майор Иван Попов в ближайшее время не будет направлен в зону проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил его адвокат Сергей Буйновский. «Пока никакого СВО не будет, ему отказано», — заявил Буйновский. Его слова передает «Интерфакс». Ранее суд вынес приговор бывшему командующему 58-й армией ВС РФ, генерал-майору Ивану Попову, назначив ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Суд признал Попова виновным в совершении хищения металлопроката, который был приобретен для предоставления гуманитарной помощи Запорожской области. Кроме того, суд постановил лишить экс-генерал-майора воинского звания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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