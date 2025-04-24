Путин: нужно выйти на снижение ценовой динамки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин заявил, что ценовую динамику в РФ еще предстоит снизить
Путин заявил, что ценовую динамику в РФ еще предстоит снизить Фото:

Российская экономика должна выйти на устойчивое снижение ценовой динамике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Пока еще на высоких отметках, в районе 10%, остается инфляция. «Нужно выйти на устойчивое снижение ценовой динамики», — сказал Владимир Путин на совещании по экономике. По его словам, инфляция в РФ все еще держится на высоких отметках и составляет около 10%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская экономика должна выйти на устойчивое снижение ценовой динамике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Пока еще на высоких отметках, в районе 10%, остается инфляция. «Нужно выйти на устойчивое снижение ценовой динамики», — сказал Владимир Путин на совещании по экономике. По его словам, инфляция в РФ все еще держится на высоких отметках и составляет около 10%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...