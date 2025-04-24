Путин: нужно выйти на снижение ценовой динамки

Путин заявил, что ценовую динамику в РФ еще предстоит снизить
Российская экономика должна выйти на устойчивое снижение ценовой динамике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Пока еще на высоких отметках, в районе 10%, остается инфляция. «Нужно выйти на устойчивое снижение ценовой динамики», — сказал Владимир Путин на совещании по экономике. По его словам, инфляция в РФ все еще держится на высоких отметках и составляет около 10%.
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