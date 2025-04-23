23 апреля 2025

Свердловский мэр, чей город Лебедев назвал «жопой», настиг автора высказывания. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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У Стасенка (на фото) осталось приятное впечатление о Лебедеве
У Стасенка (на фото) осталось приятное впечатление о Лебедеве Фото:

Глава Среднеуральска (Свердловская область) Алексей Стасенок попросил объяснить дизайнера Артемия Лебедева критику города, который в прошлом году он назвал «жопой». Мэр с блогером встретились на форуме «Малая Родина — сила России» в Москве.

«Мы решили подойти, познакомиться и уточнить, за что город был удостоен словом на букву „ж“. Артемий пояснил, что не хотел обидеть жителей города, а лишь стремился привлечь внимание к благоустройству малых городов», — написал Стасенок на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам главы Среднеуральска, после разговора Лебедев оставил приятное впечатление. «Кажется, что действительно не имел в виду ничего плохого», — подчеркнул мэр.

Дизайнер назвал Среднеуральск «жопой» в октябре прошлого года на форуме 100+ TechnoBuild в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Тогда он утверждал, что свердловский город можно превратить в маленькую Швейцарию.

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Глава Среднеуральска (Свердловская область) Алексей Стасенок попросил объяснить дизайнера Артемия Лебедева критику города, который в прошлом году он назвал «жопой». Мэр с блогером встретились на форуме «Малая Родина — сила России» в Москве. «Мы решили подойти, познакомиться и уточнить, за что город был удостоен словом на букву „ж“. Артемий пояснил, что не хотел обидеть жителей города, а лишь стремился привлечь внимание к благоустройству малых городов», — написал Стасенок на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам главы Среднеуральска, после разговора Лебедев оставил приятное впечатление. «Кажется, что действительно не имел в виду ничего плохого», — подчеркнул мэр. Дизайнер назвал Среднеуральск «жопой» в октябре прошлого года на форуме 100+ TechnoBuild в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Тогда он утверждал, что свердловский город можно превратить в маленькую Швейцарию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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