Глава Среднеуральска (Свердловская область) Алексей Стасенок попросил объяснить дизайнера Артемия Лебедева критику города, который в прошлом году он назвал «жопой». Мэр с блогером встретились на форуме «Малая Родина — сила России» в Москве.
«Мы решили подойти, познакомиться и уточнить, за что город был удостоен словом на букву „ж“. Артемий пояснил, что не хотел обидеть жителей города, а лишь стремился привлечь внимание к благоустройству малых городов», — написал Стасенок на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам главы Среднеуральска, после разговора Лебедев оставил приятное впечатление. «Кажется, что действительно не имел в виду ничего плохого», — подчеркнул мэр.
Дизайнер назвал Среднеуральск «жопой» в октябре прошлого года на форуме 100+ TechnoBuild в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Тогда он утверждал, что свердловский город можно превратить в маленькую Швейцарию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!