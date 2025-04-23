23 апреля 2025

Экскаватор крушит пятиэтажку возле Макаровского моста в Екатеринбурге. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Техника работает с раннего утра (архивное фото)
Техника работает с раннего утра (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 24 апреля начали разрушать пятиэтажный дом на улице Челюскинцев, 7. На месте заброшенного здания хотят построить второй «Екатеринбург-Сити». Кадры с места работ передает фотокорреспондент URA.RU.

Пока что техника приступила к разбору левой части здания. На полный снос дома потребуется порядка недели. Первоначальные этапы работ вокруг участка начались в 2025 году.

Ради нового микрорайона на тысячи человек собираются снести 57 зданий, большая часть из которых — жилые дома. Речь идет о зданиях в границах улиц Челюскинцев, Папанина и Набережной Рабочей Молодежи. Сейчас застройщик продолжает расселять жильцов.

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В Екатеринбурге утром 24 апреля начали разрушать пятиэтажный дом на улице Челюскинцев, 7. На месте заброшенного здания хотят построить второй «Екатеринбург-Сити». Кадры с места работ передает фотокорреспондент URA.RU. Пока что техника приступила к разбору левой части здания. На полный снос дома потребуется порядка недели. Первоначальные этапы работ вокруг участка начались в 2025 году. Ради нового микрорайона на тысячи человек собираются снести 57 зданий, большая часть из которых — жилые дома. Речь идет о зданиях в границах улиц Челюскинцев, Папанина и Набережной Рабочей Молодежи. Сейчас застройщик продолжает расселять жильцов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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