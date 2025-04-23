В Екатеринбурге утром 24 апреля начали разрушать пятиэтажный дом на улице Челюскинцев, 7. На месте заброшенного здания хотят построить второй «Екатеринбург-Сити». Кадры с места работ передает фотокорреспондент URA.RU.
Пока что техника приступила к разбору левой части здания. На полный снос дома потребуется порядка недели. Первоначальные этапы работ вокруг участка начались в 2025 году.
Ради нового микрорайона на тысячи человек собираются снести 57 зданий, большая часть из которых — жилые дома. Речь идет о зданиях в границах улиц Челюскинцев, Папанина и Набережной Рабочей Молодежи. Сейчас застройщик продолжает расселять жильцов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!