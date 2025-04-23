Свердловский патологоанатом, получивший суровый приговор, ушел на СВО

Бывший главный патологоанатом городской больницы в Краснотурьинске (Свердловская область) Эль-Хатиб Хайтам Самир, осужденный за взятки и вымогательство, стал участником российской спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказал его адвокат Ринат Валишин.
«[7 апреля] было предпоследнее заседание в апелляции. К 18 апреля защита добилась отправки подсудимого на СВО», — сообщил собеседник агентства.
По версии следствия, Эль-Хатиб узнал, что санитар берет деньги с сотрудников ритуальных служб за оказание различных услуг, и потребовал делиться. Медработник подумал, что в случае отказа его уволят, и согласился. Всего санитар передал Эль-Хатибу более 60 тысячи рублей.
Силовики задержали патологоанатома в прошлом году, суд отправил его под арест. Ему вменили три статьи УК РФ: мелкое взяточничество, получение взятки и вымогательство.
По словам Валишина, вину во взятках Эль-Хатиб не признал. 27 января его приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в 1,3 млн рублей.
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