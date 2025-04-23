23 апреля 2025

Свердловский патологоанатом, получивший суровый приговор, ушел на СВО

Осужденный за взятку экс-патологоанатом из Краснотурьинска ушел на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Эль-Хатиб Хайтам Самир получил от суда восемь лет колонии
Эль-Хатиб Хайтам Самир получил от суда восемь лет колонии Фото:

Бывший главный патологоанатом городской больницы в Краснотурьинске (Свердловская область) Эль-Хатиб Хайтам Самир, осужденный за взятки и вымогательство, стал участником российской спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказал его адвокат Ринат Валишин.

«[7 апреля] было предпоследнее заседание в апелляции. К 18 апреля защита добилась отправки подсудимого на СВО», — сообщил собеседник агентства.

По версии следствия, Эль-Хатиб узнал, что санитар берет деньги с сотрудников ритуальных служб за оказание различных услуг, и потребовал делиться. Медработник подумал, что в случае отказа его уволят, и согласился. Всего санитар передал Эль-Хатибу более 60 тысячи рублей.

Силовики задержали патологоанатома в прошлом году, суд отправил его под арест. Ему вменили три статьи УК РФ: мелкое взяточничество, получение взятки и вымогательство.

По словам Валишина, вину во взятках Эль-Хатиб не признал. 27 января его приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в 1,3 млн рублей.

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Бывший главный патологоанатом городской больницы в Краснотурьинске (Свердловская область) Эль-Хатиб Хайтам Самир, осужденный за взятки и вымогательство, стал участником российской спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказал его адвокат Ринат Валишин. «[7 апреля] было предпоследнее заседание в апелляции. К 18 апреля защита добилась отправки подсудимого на СВО», — сообщил собеседник агентства. По версии следствия, Эль-Хатиб узнал, что санитар берет деньги с сотрудников ритуальных служб за оказание различных услуг, и потребовал делиться. Медработник подумал, что в случае отказа его уволят, и согласился. Всего санитар передал Эль-Хатибу более 60 тысячи рублей. Силовики задержали патологоанатома в прошлом году, суд отправил его под арест. Ему вменили три статьи УК РФ: мелкое взяточничество, получение взятки и вымогательство. По словам Валишина, вину во взятках Эль-Хатиб не признал. 27 января его приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в 1,3 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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