Свердловский патологоанатом, получивший суровый приговор, ушел на СВО

Осужденный за взятку экс-патологоанатом из Краснотурьинска ушел на СВО

24 апреля 2025 в 10:42 Размер текста - 17 +

Эль-Хатиб Хайтам Самир получил от суда восемь лет колонии Фото: предоставлено прокуратурой Свердловской области Бывший главный патологоанатом городской больницы в Краснотурьинске (Свердловская область) Эль-Хатиб Хайтам Самир, осужденный за взятки и вымогательство, стал участником российской спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказал его адвокат Ринат Валишин. «[7 апреля] было предпоследнее заседание в апелляции. К 18 апреля защита добилась отправки подсудимого на СВО», — сообщил собеседник агентства. По версии следствия, Эль-Хатиб узнал, что санитар берет деньги с сотрудников ритуальных служб за оказание различных услуг, и потребовал делиться. Медработник подумал, что в случае отказа его уволят, и согласился. Всего санитар передал Эль-Хатибу более 60 тысячи рублей. Силовики задержали патологоанатома в прошлом году, суд отправил его под арест. Ему вменили три статьи УК РФ: мелкое взяточничество, получение взятки и вымогательство. По словам Валишина, вину во взятках Эль-Хатиб не признал. 27 января его приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в 1,3 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший главный патологоанатом городской больницы в Краснотурьинске (Свердловская область) Эль-Хатиб Хайтам Самир, осужденный за взятки и вымогательство, стал участником российской спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказал его адвокат Ринат Валишин. «[7 апреля] было предпоследнее заседание в апелляции. К 18 апреля защита добилась отправки подсудимого на СВО», — сообщил собеседник агентства. По версии следствия, Эль-Хатиб узнал, что санитар берет деньги с сотрудников ритуальных служб за оказание различных услуг, и потребовал делиться. Медработник подумал, что в случае отказа его уволят, и согласился. Всего санитар передал Эль-Хатибу более 60 тысячи рублей. Силовики задержали патологоанатома в прошлом году, суд отправил его под арест. Ему вменили три статьи УК РФ: мелкое взяточничество, получение взятки и вымогательство. По словам Валишина, вину во взятках Эль-Хатиб не признал. 27 января его приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в 1,3 млн рублей.