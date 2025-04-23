23 апреля 2025

Экс-нападающий «Урала» Бикфалви обвинил Шатова в своем уходе из клуба

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После ухода Эрик Бикфалви выступает за румынский клуб «Оцелул»
После ухода Эрик Бикфалви выступает за румынский клуб «Оцелул» Фото:

Бывший нападающий «Урала» Эрик Бикфалви рассказал, что ушел из клуба из-за тренера Олега Шатова. Об этом форвард заявил в интервью изданию «Gazeta Sporturilor».

«По контракту у меня оставалось еще полтора года. Пришел новый тренер, мой бывший одноклубник Олег Шатов. Он сказал, что не хочет видеть меня в команде, а президент пошел у него на поводу. Не хотелось оставаться там, чтобы не возникали конфликты», — рассказал бывший форвард «шмелей».

Эрик Бикфалви играл за «Урал» с 2017 по 2024 год на позиции нападающего. Олег Шатов был полузащитником «шмелей» с 2007 по 2011 год. Спустя более 10 лет вернулся в родной клуб, где отыграл еще один сезон, а летом 2023 года вошел в тренерский состав.

В конце 2024 года Шатов стал исполняющим обязанности главного тренера команды после отставки Евгения Аверьянова. Сейчас «Урал» выступает в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которой занимает 5 строчку с 50 очками. Следующий матч команды из Екатеринбурга должен состояться 26 апреля против лидера таблицы «Балтики» из Калининграда.

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Бывший нападающий «Урала» Эрик Бикфалви рассказал, что ушел из клуба из-за тренера Олега Шатова. Об этом форвард заявил в интервью изданию «Gazeta Sporturilor». «По контракту у меня оставалось еще полтора года. Пришел новый тренер, мой бывший одноклубник Олег Шатов. Он сказал, что не хочет видеть меня в команде, а президент пошел у него на поводу. Не хотелось оставаться там, чтобы не возникали конфликты», — рассказал бывший форвард «шмелей». Эрик Бикфалви играл за «Урал» с 2017 по 2024 год на позиции нападающего. Олег Шатов был полузащитником «шмелей» с 2007 по 2011 год. Спустя более 10 лет вернулся в родной клуб, где отыграл еще один сезон, а летом 2023 года вошел в тренерский состав. В конце 2024 года Шатов стал исполняющим обязанности главного тренера команды после отставки Евгения Аверьянова. Сейчас «Урал» выступает в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которой занимает 5 строчку с 50 очками. Следующий матч команды из Екатеринбурга должен состояться 26 апреля против лидера таблицы «Балтики» из Калининграда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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