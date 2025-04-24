Глава ВТБ: рубль «отъедет» к середине года

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Глава ВТБ заявил о том, что сейчас нет предпосылок к укреплению рубля
Глава ВТБ заявил о том, что сейчас нет предпосылок к укреплению рубля Фото:

Курс рубля может ослабнуть к середине или к концу 2025 года. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин.

«Думаю, все-таки он [рубль], может быть, отъедет к концу года или ближе к середине даже», — отметил Андрей Костин на встрече с клиентами ВТБ Private Banking, его слова передает «Интерфакс». Он также подчеркнул, что не видит больших оснований для дальнейшего укрепления национальной валюты.

Глава ВТБ добавил, что Центробанк в целом доволен текущим укреплением российской валюты, поскольку это способствует снижению инфляции. В то же время Минфин занимает противоположную позицию, так как экспортеры не заинтересованы в крепком рубле. Костин отметил, что курс формируется сегодня преимущественно под воздействием объективных факторов, а не в результате целенаправленных действий со стороны российских властей.

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Курс рубля может ослабнуть к середине или к концу 2025 года. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин. «Думаю, все-таки он [рубль], может быть, отъедет к концу года или ближе к середине даже», — отметил Андрей Костин на встрече с клиентами ВТБ Private Banking, его слова передает «Интерфакс». Он также подчеркнул, что не видит больших оснований для дальнейшего укрепления национальной валюты. Глава ВТБ добавил, что Центробанк в целом доволен текущим укреплением российской валюты, поскольку это способствует снижению инфляции. В то же время Минфин занимает противоположную позицию, так как экспортеры не заинтересованы в крепком рубле. Костин отметил, что курс формируется сегодня преимущественно под воздействием объективных факторов, а не в результате целенаправленных действий со стороны российских властей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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