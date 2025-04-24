Глава ВТБ: рубль «отъедет» к середине года

Курс рубля может ослабнуть к середине или к концу 2025 года. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин.
«Думаю, все-таки он [рубль], может быть, отъедет к концу года или ближе к середине даже», — отметил Андрей Костин на встрече с клиентами ВТБ Private Banking, его слова передает «Интерфакс». Он также подчеркнул, что не видит больших оснований для дальнейшего укрепления национальной валюты.
Глава ВТБ добавил, что Центробанк в целом доволен текущим укреплением российской валюты, поскольку это способствует снижению инфляции. В то же время Минфин занимает противоположную позицию, так как экспортеры не заинтересованы в крепком рубле. Костин отметил, что курс формируется сегодня преимущественно под воздействием объективных факторов, а не в результате целенаправленных действий со стороны российских властей.
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