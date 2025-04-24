ЕВРАЗ КГОК запустил на комбинате уникальную ЛЭП и подстанцию

На ЕВРАЗ КГОК в Свердловской области запустили полностью автоматизированную модульную понизительную подстанцию 110/6 кВ и уникальную линию электропередач протяженностью 12 км на опорах из кортеновской стали. Проект реализован совместно с «Интер РАО». ЕВРАЗ КГОК направил 1,2 миллиарда рублей на повышение энергоэффективности комбината, сообщили URA.RU в пресс-службе ЕВРАЗа.
«Это самая современная подстанция на предприятиях дивизиона „Урал“, с запуском которой мы выходим на более высокий уровень энергообеспечения объектов ЕВРАЗ КГОК. А построенная воздушная линия электропередач — это фактически реализованный в рамках проекта НИОКР с огромным потенциалом масштабирования», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.
По словам директора центра по спецпроектам ООО «Интер РАО — Инжиниринг» Михаила Володина, подстанция построена по модульной технологии — каждый блок собран и укомплектован еще на заводе, а на месте проводятся только монтаж и пусконаладка. Подстанция создана в рамках крупного инвестпроекта по переходу комбината на экологичную технологию складирования хвостов, исключающую пылеобразование.
Ранее ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК получили комплексное экологическое разрешение. Это единый документ, который регулирует объем допустимого воздействия на окружающую среду на единицу выпускаемой продукции.
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