23 апреля 2025

Более 20 тонн зараженных мандаринов завезли в магазины Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Цитрус привезли из Турции
Цитрус привезли из Турции Фото:

В Екатеринбург на временный склад поступило 20,3 тонны турецких мандаринов, в которых обнаружили вирус. При этом продукцию допустили к реализации в уральской столице, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

«В результате досмотра и лабораторной экспертизы на плодах мандаринов выявлен карантинный объект — красная померанцевая щитовка, имаго в живом виде. Ввиду низкого фитосанитарного риска ввоз мандаринов не ограничен», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что красная померанцевая щитовка не представляет опасности для здоровья человека. Перед употреблением мандарины достаточно тщательно вымыть.

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В Екатеринбург на временный склад поступило 20,3 тонны турецких мандаринов, в которых обнаружили вирус. При этом продукцию допустили к реализации в уральской столице, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. «В результате досмотра и лабораторной экспертизы на плодах мандаринов выявлен карантинный объект — красная померанцевая щитовка, имаго в живом виде. Ввиду низкого фитосанитарного риска ввоз мандаринов не ограничен», — пояснили в ведомстве. Отмечается, что красная померанцевая щитовка не представляет опасности для здоровья человека. Перед употреблением мандарины достаточно тщательно вымыть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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