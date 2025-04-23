Более 20 тонн зараженных мандаринов завезли в магазины Екатеринбурга

В Екатеринбург на временный склад поступило 20,3 тонны турецких мандаринов, в которых обнаружили вирус. При этом продукцию допустили к реализации в уральской столице, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
«В результате досмотра и лабораторной экспертизы на плодах мандаринов выявлен карантинный объект — красная померанцевая щитовка, имаго в живом виде. Ввиду низкого фитосанитарного риска ввоз мандаринов не ограничен», — пояснили в ведомстве.
Отмечается, что красная померанцевая щитовка не представляет опасности для здоровья человека. Перед употреблением мандарины достаточно тщательно вымыть.
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