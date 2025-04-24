Работы всемирно известного художника-авангардиста Марка Шагала привезли в Екатеринбург. Выставка под названием «Три эпохи Марка Шагала» начнет работать с 25 апреля в Музее архитектуры и дизайна Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ). Шагал родился в Витебске, однако большую часть жизни прожил во Франции, там он по заказу французского президента Шарля де Голля расписал плафон парижской оперы.
«Когда мы думали о том, как назвать выставку, пришло название „Три эпохи“. На начальном этапе мы вкладывали в это мысль о том, чтобы показать три основные серии: ту серию, которую можно назвать началом его большого, большой славы, которая открыла ему дорогу в мир — листы из „Мертвых душ“; вторая эпоха — это эпоха его, наверное, пика творческих возможностей — это библейские сюжеты и третья серия, которую он уже создал на исходе своей жизни, когда ему было за 90 лет, посвященная дружбе с Андре Мальро», — рассказал владелец коллекции и куратор выставки Павел Башмаков.
Позднее к создателям пришло понимание, что название выставки относится не только к периодам творчества, но и ко времени, которое своими картинами охватил Шагал. Это библейские сюжеты, период 19-го века и 20-й век, принесший бурное развитие искусства и масштабные войны.
«А еще три эпохи — это, конечно, три земли, без которых Шагал не был бы Шагалом. Это Россия, Франция и Святая земля (Израиль), откуда родом была его семья. Именно эта многогранность задумки помогла очень логично выстроить экспозицию», — подытожил Башмаков.
На выставке представлены такие работы Марка Шагала, как «Клоун с цветами», «Вдохновение», «Дом в моей деревне», «Автопортрет с букетом», «Бухта Ангелов», «Коричневый натюрморт», «Дева Израилева» и другие. Кроме Франции Шагал работал в Америке — он создал два панно для Метрополитен-опера в Нью-Йорке, в Чикаго выполнил мозаику для Национального банка.
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