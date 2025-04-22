Как свердловчанин Речкалов стал лучшим пилотом антигитлеровской коалиции и Героем СССР

На родине летчика Речкалова в Ирбите возродят легкоатлетический пробег

22 апреля 2025 в 23:02 Размер текста - 17 +

Бюст Григория Речкалова установлен и в школе №31 в Екатеринбурге Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне Григорий Речкалов рос в обычной крестьянской семье в Ирбитском уезде, но мечтал с размахом — стать летчиком. Получилось. Уже в 24 года у него были две «Золотые звезды» — знак отличия героев в Советском союзе. Речкалов стал самым результативным асом антигитлеровской коалиции в годы Великой Отечественной войны, сбив сотни фашистских самолетов. Хотя в 21 год врачи списали его с летной службы из-за дальтонизма. Григорий Речкалов родился 9 февраля 1920 года в деревне Худяково Ирбитского уезда (ныне Зайково). Именно здесь в 2015 году открыли культурный центр в его честь, сотрудники которого скрупулезно собирали факты биографии. На основе этого материала URA.RU и рассказывает историю героя. Григорий Речкалов уже в детстве знал, что будет летчиком Фото: кц-речкалова.рф Когда Григорий закончил начальную школу, семья переехала в поселок Бобровка Сысертского района. После окончания обучения в 14 лет он поступил в школу фабрично-заводского ученичества при Верх-Исетском заводе. Тогда же стал заниматься в Свердловском аэроклубе. В январе 1934-го по комсомольской путевке Григория зачислили в пермское авиационное училище, окончил он его в августе 1939 года. По распределению будущий герой в звании младшего лейтенанта попал на службу в 55-й истребительный авиаполк. Он располагался на окраине небольшого города Бельцы — недалеко от границы с Румынией — и подарил стране много прославленных пилотов. Накануне начала войны 21-летний Речкалов прошел в Одессе врачебную комиссию. У него выявили дальтонизм и списали с летной работы. Вернувшись в распоряжение полка 22 июня 1941 года, когда там уже вовсю кипела боевая работа и даже были первые потери, он доложил об этом. И тут же получил первое боевое задание — на истребителе И-153 «Чайка» отвезти документы в соседнюю часть. «На заключение врачей начальник штаба полка майор Матвеев даже не стал обращать внимание, было не до этого. Вот так неожиданно для пилота-истребителя решилась очень тяжелая задача, которая терзала его всю дорогу по пути в полк. В первом же своем боевом вылете Григорий Речкалов встретился в бою с врагом, уцелел и смог выручить товарища», — рассказывают на странице центра имени Речкалова. Григорий Речкалов в 1943 году Фото с сайта патриотического проекта «Герои страны», warheroes.ru И это был не единственный раз, когда боец мог «лишиться» неба. Спустя месяц, когда на счету у него было три сбитых немецких самолета, Речкалов получил тяжелое ранение в ногу, но смог вернуться на своем И-15 на аэродром. Отсюда его немедленно переправили в госпиталь, где сделали очень сложную операцию на правой ноге. Из-за этого он практически год не мог летать. Новый этап летной карьеры Речкалова — с позывным «РГА» — начинается в апреле 1942 года. Он переучивается на американский истребитель P-39 «Аэрокобра», воюет в небе над Кубанью, участвует в ожесточенных боях над румынской Яссами, и в конце — небо Берлина. В мае 1943 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, старший лейтенант Речкалов удостоен звания Героя Советского Союза. Спустя год Речкалов получил звание капитана — и вторую «Золотую Звезду». Всего за время войны он совершил более 450 боевых вылетов, участвовал в 122 воздушных боях, лично сбил 61 вражеский самолет, и еще четыре — в составе группы. В книге Михаила Быкова он назван вторым по результативности советским летчиком. А среди летавших на «Кобре» стал самым результативным асом антигитлеровской коалиции. После войны Речкалов продолжил служить в военно-воздушных силах. В 1951-м окончил Краснознаменную военно-воздушную академию. С 1959-го в звании генерал-майора ушел в запас. Жил Речкалов в Москве. Написал книги о военных буднях — «В гостях у молодости», «Дымное небо войны», «В небе Молдавии». Завещал, чтобы его похоронили на Урале рядом с матерью на кладбище в Бобровском. Так и сделали. Умер Григорий Речкалов в 20 декабря 1990 года в Москве в возрасте 70 лет. Покоится он под скромным памятником прямо у дороги. Могила героя признана объектом культурного наследия Свердловской области. Бюст Речкалова в Зайково, где он родился Фото со страницы Алексея Никифорова, vk.com На родине героя в поселке Зайково открыт не только мемориально-патриотический комплекс, еще установлен бронзовый бюст и памятная доска. «Мы чествуем героя во все памятные даты, проводим различные мероприятия. У нас есть школа, которая носит его имя, есть кадетский класс авиационной направленности, спортивный клуб, многие турниры проводятся в честь дважды героя Советского союза. О его боевых подвигах рассказываем на классных часах. 9 февраля праздновали 105-летие со дня рождения Григория Андреевича. В доме культуре состоялся концерт, а на могиле в Бобровском провели митинг, возложили цветы», — поделился в беседе с URA.RU глава Ирбитского района Алексей Никифоров. Чтут память о Речкалове и в самом Ирбите. «Имя Григория Речкалова занимает особое место в ряду наших одиннадцати земляков-героев. Тем более, что сегодня среди ирбитчан еще есть и те, кто встречался с Григорием Андреевичем лично, во время его приездов в наш город. Как и на малой родине героя в самом центре Ирбита на Аллее Славы установлен бюст Григория Андреевича. Более того, неотъемлемой традицией спортивной жизни нашего города уже много лет является легкоатлетический пробег его памяти, который мы проводим ежегодно», — рассказал глава Ирбита Николай Юдин. Эта традиция зародилась еще в 1977-м, при жизни Речкалова, а в этом году, когда празднуются и 80-летие Победы и 105-я годовщина со дня его рождения, местные власти решили возродить пробег в его первоначальном масштабе и формате. Легкоатлеты будут стартовать из Зайково от бюста героя и финишировать на бульваре Победы у памятника маршалу Жукову (около 25 км). «Уже сейчас совместно с руководством Ирбитского района обсуждаем детали его проведения. Уверен, это будет лучшим подтверждением того, насколько бережно мы относимся к сохранению памяти о наших героях», — добавил Юдин. В годовщину 105-летия со дня рождения Речкалова у его могилы прошел митинг Фото со страницы Дмитрия Нисковских, vk.com И конечно, помнят Речкалова и почитают в Сысертском районе. В Бобровском его именем названа школа №2, там же стоит бюст Речкалова, открыты парты в его честь. Работает школьный музей с экспозициями, посвященными трем героям Советского Союза — не только Речкалову, но и Валентину Комиссарову и Николаю Чернавских. «В Бобровском ежегодно проводятся торжественные мероприятия в день рождения Григория Андреевича. Приезжают представители воинских частей из Калининграда, Краснодарского края, где он служил, ветеранских организаций и летчики. Мы ведем активную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, в том числе по популяризации авиации», — добавил глава Сысерти Дмитрий Нисковских. В Свердловской области у Григория Речкалова не осталось родственников, все они в Москве. Но и там не забывают про малую родину прославленного родственника. Часто раньше бывала младшая дочь Григория Любовь, в последние годы приезжает правнучка. Со всеми поддерживают связь в центре культуры имени Речкалова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Григорий Речкалов рос в обычной крестьянской семье в Ирбитском уезде, но мечтал с размахом — стать летчиком. Получилось. Уже в 24 года у него были две «Золотые звезды» — знак отличия героев в Советском союзе. Речкалов стал самым результативным асом антигитлеровской коалиции в годы Великой Отечественной войны, сбив сотни фашистских самолетов. Хотя в 21 год врачи списали его с летной службы из-за дальтонизма. Григорий Речкалов родился 9 февраля 1920 года в деревне Худяково Ирбитского уезда (ныне Зайково). Именно здесь в 2015 году открыли культурный центр в его честь, сотрудники которого скрупулезно собирали факты биографии. На основе этого материала URA.RU и рассказывает историю героя. Когда Григорий закончил начальную школу, семья переехала в поселок Бобровка Сысертского района. После окончания обучения в 14 лет он поступил в школу фабрично-заводского ученичества при Верх-Исетском заводе. Тогда же стал заниматься в Свердловском аэроклубе. В январе 1934-го по комсомольской путевке Григория зачислили в пермское авиационное училище, окончил он его в августе 1939 года. По распределению будущий герой в звании младшего лейтенанта попал на службу в 55-й истребительный авиаполк. Он располагался на окраине небольшого города Бельцы — недалеко от границы с Румынией — и подарил стране много прославленных пилотов. Накануне начала войны 21-летний Речкалов прошел в Одессе врачебную комиссию. У него выявили дальтонизм и списали с летной работы. Вернувшись в распоряжение полка 22 июня 1941 года, когда там уже вовсю кипела боевая работа и даже были первые потери, он доложил об этом. И тут же получил первое боевое задание — на истребителе И-153 «Чайка» отвезти документы в соседнюю часть. И это был не единственный раз, когда боец мог «лишиться» неба. Спустя месяц, когда на счету у него было три сбитых немецких самолета, Речкалов получил тяжелое ранение в ногу, но смог вернуться на своем И-15 на аэродром. Отсюда его немедленно переправили в госпиталь, где сделали очень сложную операцию на правой ноге. Из-за этого он практически год не мог летать. Новый этап летной карьеры Речкалова — с позывным «РГА» — начинается в апреле 1942 года. Он переучивается на американский истребитель P-39 «Аэрокобра», воюет в небе над Кубанью, участвует в ожесточенных боях над румынской Яссами, и в конце — небо Берлина. В мае 1943 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, старший лейтенант Речкалов удостоен звания Героя Советского Союза. Спустя год Речкалов получил звание капитана — и вторую «Золотую Звезду». Всего за время войны он совершил более 450 боевых вылетов, участвовал в 122 воздушных боях, лично сбил 61 вражеский самолет, и еще четыре — в составе группы. В книге Михаила Быкова он назван вторым по результативности советским летчиком. А среди летавших на «Кобре» стал самым результативным асом антигитлеровской коалиции. После войны Речкалов продолжил служить в военно-воздушных силах. В 1951-м окончил Краснознаменную военно-воздушную академию. С 1959-го в звании генерал-майора ушел в запас. Жил Речкалов в Москве. Написал книги о военных буднях — «В гостях у молодости», «Дымное небо войны», «В небе Молдавии». Завещал, чтобы его похоронили на Урале рядом с матерью на кладбище в Бобровском. На родине героя в поселке Зайково открыт не только мемориально-патриотический комплекс, еще установлен бронзовый бюст и памятная доска. «Мы чествуем героя во все памятные даты, проводим различные мероприятия. У нас есть школа, которая носит его имя, есть кадетский класс авиационной направленности, спортивный клуб, многие турниры проводятся в честь дважды героя Советского союза. О его боевых подвигах рассказываем на классных часах. 9 февраля праздновали 105-летие со дня рождения Григория Андреевича. В доме культуре состоялся концерт, а на могиле в Бобровском провели митинг, возложили цветы», — поделился в беседе с URA.RU глава Ирбитского района Алексей Никифоров. Чтут память о Речкалове и в самом Ирбите. «Имя Григория Речкалова занимает особое место в ряду наших одиннадцати земляков-героев. Тем более, что сегодня среди ирбитчан еще есть и те, кто встречался с Григорием Андреевичем лично, во время его приездов в наш город. Как и на малой родине героя в самом центре Ирбита на Аллее Славы установлен бюст Григория Андреевича. Более того, неотъемлемой традицией спортивной жизни нашего города уже много лет является легкоатлетический пробег его памяти, который мы проводим ежегодно», — рассказал глава Ирбита Николай Юдин. Эта традиция зародилась еще в 1977-м, при жизни Речкалова, а в этом году, когда празднуются и 80-летие Победы и 105-я годовщина со дня его рождения, местные власти решили возродить пробег в его первоначальном масштабе и формате. Легкоатлеты будут стартовать из Зайково от бюста героя и финишировать на бульваре Победы у памятника маршалу Жукову (около 25 км). «Уже сейчас совместно с руководством Ирбитского района обсуждаем детали его проведения. Уверен, это будет лучшим подтверждением того, насколько бережно мы относимся к сохранению памяти о наших героях», — добавил Юдин. И конечно, помнят Речкалова и почитают в Сысертском районе. В Бобровском его именем названа школа №2, там же стоит бюст Речкалова, открыты парты в его честь. Работает школьный музей с экспозициями, посвященными трем героям Советского Союза — не только Речкалову, но и Валентину Комиссарову и Николаю Чернавских. «В Бобровском ежегодно проводятся торжественные мероприятия в день рождения Григория Андреевича. Приезжают представители воинских частей из Калининграда, Краснодарского края, где он служил, ветеранских организаций и летчики. Мы ведем активную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, в том числе по популяризации авиации», — добавил глава Сысерти Дмитрий Нисковских. В Свердловской области у Григория Речкалова не осталось родственников, все они в Москве. Но и там не забывают про малую родину прославленного родственника. Часто раньше бывала младшая дочь Григория Любовь, в последние годы приезжает правнучка. Со всеми поддерживают связь в центре культуры имени Речкалова.