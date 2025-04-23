23 апреля 2025

Для свердловского бизнеса упростят получение займов

СОФПП снизит требования по займам для повторных клиентов
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Валерия Пиличева, СОФПП может сократить размер залога для займа до 70%
По словам Валерия Пиличева, СОФПП может сократить размер залога для займа до 70% Фото:

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) снизит требования по займам для добросовестных повторных клиентов. Размер залога для них снизят, рассказал директор фонда Валерий Пиличев в ходе круглого стола по кредитованию бизнеса в креативном кластере «Домна», передает корреспондент URA.RU.

«Мы сейчас отдельно разрабатываем программу упрощения получения займов — уменьшение объемов необходимого залога, предоставляемого для получения займа, до 70% для тех клиентов, которые уже давно работают с фондом и себя зарекомендовали», — рассказал он. Кроме того, СОФПП готов вообще отказаться от требования залогов по займам с поручительством Свердловского гарантийного фонда. Такая льгота будет доступна для клиентов, имеющих положительный опыт обслуживания займов в СОФПП.

Эти решения приняты на фоне уменьшения объемов финансовой поддержки МСП в 2025 году. По сравнению с первым кварталом 2024 года, с января по март этого года количество выданных фондом займов снизилось — с 105 до 77. Также сократилось количество поручительств. По словам Валерия Пиличева, это связано с повышением ключевой ставки. Совет директоров Банка России может снизить ее на заседании 25 апреля.

Управляющая банком ВТБ в Свердловской области Валентина Жильцова также заявила, что количество заявок на кредиты не растет. «Портфель кредитный не снижается, но и не растет. Только 20% бизнеса финансируется, остальные уходят в ожидание или более экономно на текущий момент расходуют средства», — отметила она.

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Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) снизит требования по займам для добросовестных повторных клиентов. Размер залога для них снизят, рассказал директор фонда Валерий Пиличев в ходе круглого стола по кредитованию бизнеса в креативном кластере «Домна», передает корреспондент URA.RU. «Мы сейчас отдельно разрабатываем программу упрощения получения займов — уменьшение объемов необходимого залога, предоставляемого для получения займа, до 70% для тех клиентов, которые уже давно работают с фондом и себя зарекомендовали», — рассказал он. Кроме того, СОФПП готов вообще отказаться от требования залогов по займам с поручительством Свердловского гарантийного фонда. Такая льгота будет доступна для клиентов, имеющих положительный опыт обслуживания займов в СОФПП. Эти решения приняты на фоне уменьшения объемов финансовой поддержки МСП в 2025 году. По сравнению с первым кварталом 2024 года, с января по март этого года количество выданных фондом займов снизилось — с 105 до 77. Также сократилось количество поручительств. По словам Валерия Пиличева, это связано с повышением ключевой ставки. Совет директоров Банка России может снизить ее на заседании 25 апреля. Управляющая банком ВТБ в Свердловской области Валентина Жильцова также заявила, что количество заявок на кредиты не растет. «Портфель кредитный не снижается, но и не растет. Только 20% бизнеса финансируется, остальные уходят в ожидание или более экономно на текущий момент расходуют средства», — отметила она.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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