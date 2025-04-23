23 апреля 2025

Танки и ракетные комплексы заметили на улицах Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция парада Победы. Екатеринбург , военная техника, военные, колонна военной техники, репетиция парада победы
Военнослужащие провели репетицию парада Победы Фото:

В Екатеринбурге утром 24 апреля в рамках репетиции парада Победы огромная колонна военной техники из танков, бронемашин и ракетных комплексов проехала по улицам Вторчермета. Движение контролировали силовики, передает корреспондент URA.RU.

Всего на дорогу вывели порядка 60 единиц военной техники. Из них: ракетные комплексы С-400 «Триумф», БРК «Бастион», танки Т-34, Т-72БЗ, БТР-40, грузовые машины Studebaker, мотоциклы МВ-650М и бронеавтомобили периода Второй мировой войны БА-64. Рядом с колонной шли вооруженные солдаты. За порядком следили сотрудники военной полиции и Госавтоинспекции.

До финальной репетиции на площади 1905 года осталась одна — 29 апреля. Ради нее инспекторы перекроют улицы Зенитчиков, Палисадная, Окраинная и Эскадронная. Одновременно с этим будут курсировать иначе автобусные маршруты №81, 77, 53.

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В Екатеринбурге утром 24 апреля в рамках репетиции парада Победы огромная колонна военной техники из танков, бронемашин и ракетных комплексов проехала по улицам Вторчермета. Движение контролировали силовики, передает корреспондент URA.RU. Всего на дорогу вывели порядка 60 единиц военной техники. Из них: ракетные комплексы С-400 «Триумф», БРК «Бастион», танки Т-34, Т-72БЗ, БТР-40, грузовые машины Studebaker, мотоциклы МВ-650М и бронеавтомобили периода Второй мировой войны БА-64. Рядом с колонной шли вооруженные солдаты. За порядком следили сотрудники военной полиции и Госавтоинспекции. До финальной репетиции на площади 1905 года осталась одна — 29 апреля. Ради нее инспекторы перекроют улицы Зенитчиков, Палисадная, Окраинная и Эскадронная. Одновременно с этим будут курсировать иначе автобусные маршруты №81, 77, 53.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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