Общество Танки и ракетные комплексы заметили на улицах Екатеринбурга. Фото 24 апреля 2025 в 10:18 Размер текста - 17 + Военнослужащие провели репетицию парада Победы Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге утром 24 апреля в рамках репетиции парада Победы огромная колонна военной техники из танков, бронемашин и ракетных комплексов проехала по улицам Вторчермета. Движение контролировали силовики, передает корреспондент URA.RU. Всего на дорогу вывели порядка 60 единиц военной техники. Из них: ракетные комплексы С-400 «Триумф», БРК «Бастион», танки Т-34, Т-72БЗ, БТР-40, грузовые машины Studebaker, мотоциклы МВ-650М и бронеавтомобили периода Второй мировой войны БА-64. Рядом с колонной шли вооруженные солдаты. За порядком следили сотрудники военной полиции и Госавтоинспекции. До финальной репетиции на площади 1905 года осталась одна — 29 апреля. Ради нее инспекторы перекроют улицы Зенитчиков, Палисадная, Окраинная и Эскадронная. Одновременно с этим будут курсировать иначе автобусные маршруты №81, 77, 53. Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге утром 24 апреля в рамках репетиции парада Победы огромная колонна военной техники из танков, бронемашин и ракетных комплексов проехала по улицам Вторчермета. Движение контролировали силовики, передает корреспондент URA.RU. Всего на дорогу вывели порядка 60 единиц военной техники. Из них: ракетные комплексы С-400 «Триумф», БРК «Бастион», танки Т-34, Т-72БЗ, БТР-40, грузовые машины Studebaker, мотоциклы МВ-650М и бронеавтомобили периода Второй мировой войны БА-64. Рядом с колонной шли вооруженные солдаты. За порядком следили сотрудники военной полиции и Госавтоинспекции. До финальной репетиции на площади 1905 года осталась одна — 29 апреля. Ради нее инспекторы перекроют улицы Зенитчиков, Палисадная, Окраинная и Эскадронная. Одновременно с этим будут курсировать иначе автобусные маршруты №81, 77, 53. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям