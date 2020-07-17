Минздрав: вакцинация от гриппа поможет в борьбе с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочее совещание при участии министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в резиденции губернатора Свердловской области. Екатеринбург, мурашко михаил
Министр Михаил Мурашко заявил, что во все регионы России доставят вакцины от гриппа Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Вакцинация против гриппа сыграет существенную роль в борьбе с коронавирусом в России. Эти препараты снижают количество случаев с осложненным течением инфекции. Об этом в пятницу заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время своего визита в Екатеринбург, сообщает корреспондент URA.RU

«Вакцинация против гриппа является ключевой для снижения осложненных форм течения COVID-19», — заявил Мурашко. Также он отметил, что в этом году Минздрав планирует большую поставку вакцины от гриппа во все регионы страны.

Ранее министр напомнил, что российские ученые работают над созданием препаратов от COVID-19, но до этого момента необходимо строгое соблюдение ограничений. Вместе с тем Мурашко заявил, что России необходимо возобновить международное авиасообщение при сохранении определенных ограничений, напоминает RNS.

Глава Минздрава приехал в Екатеринбург 17 июля, чтобы обсудить вопросы организации медицинской помощи в Свердловской области, которые появились у федерального министерства. На брифинге Мурашко заявил, что считает целесообразным объединение управления здравоохранения Екатеринбурга и свердловского минздрава.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...