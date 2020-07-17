Минздрав: вакцинация от гриппа поможет в борьбе с коронавирусом

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Глава Минздрава приехал в Екатеринбург 17 июля, чтобы обсудить вопросы организации медицинской помощи в Свердловской области, которые появились у федерального министерства. На брифинге Мурашко заявил, что считает целесообразным объединение управления здравоохранения Екатеринбурга и свердловского минздрава.

Ранее министр напомнил, что российские ученые работают над созданием препаратов от COVID-19, но до этого момента необходимо строгое соблюдение ограничений . Вместе с тем Мурашко заявил, что России необходимо возобновить международное авиасообщение при сохранении определенных ограничений, напоминает RNS .

«Вакцинация против гриппа является ключевой для снижения осложненных форм течения COVID-19», — заявил Мурашко. Также он отметил, что в этом году Минздрав планирует большую поставку вакцины от гриппа во все регионы страны.

Вакцинация против гриппа сыграет существенную роль в борьбе с коронавирусом в России. Эти препараты снижают количество случаев с осложненным течением инфекции. Об этом в пятницу заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время своего визита в Екатеринбург, сообщает корреспондент URA.RU

Министр Михаил Мурашко заявил, что во все регионы России доставят вакцины от гриппа Фото: Анна Майорова © URA.RU

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