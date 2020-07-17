Министр Мурашко высказался о ликвидации горздрава Екатеринбурга

Михаил Мурашко работает в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко считает целесообразным объединение управления здравоохранения Екатеринбурга и свердловского минздрава. Об этом министр заявил на брифинге во время визита в Екатеринбург, сообщает корреспондент URA.RU.

«Функционально оба подразделения работают на один результат, поэтому — чем больше коммуникация, чем более вертикально выстроена система, тем больше эффективность», — заявил Мурашко. Также он отметил, что в завершение рабочего визита в Екатеринбург руководство Минздрава РФ намерено «посмотреть работу городского и областного звеньев здравоохранения, работу флагманских больниц, чтобы оценить вопрос сопряженности усилий».

Как писало URA.RU, 21 апреля первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов на заседании заксобрания заявил, что областное правительство рассматривает вопрос о передаче екатеринбургской системы здравоохранения в ведение минздрава региона. 22 апреля в медицинские организации города было направлено распоряжение о начале инвентаризации, необходимой для проведения реформы.

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