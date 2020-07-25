Переболевшим COVID-19 нужно чаще бывать на свежем воздухе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирусная инфекция негативно влияет на весь организм человека. Чтобы ускорить восстановление после болезни, необходимо следовать трем основным рекомендациям — следить за питанием, уделять время физическим нагрузкам и в целом вести здоровый образ жизни. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

По ее словам, иммунная система человека может восстанавливаться самостоятельно, однако после коронавируса ей может потребоваться помощь. «Чтобы ускорить процесс, необходимо придерживаться здорового образа жизни, следить за питанием, также важны физические нагрузки», — заявила она Life .

В период реабилитации нужно потреблять много белка, так как его клетки схожи по строению с иммунными, подчеркивает Аплетаева. Врач рекомендует есть мясо птицы и рыбу, так как эти продукты меньше нагружают организм. Важную роль также играет витамин D, отметила эксперт. Чтобы восполнять его в организме, стоит употреблять рыбу, молочную продукцию, а также загорать.

Коронавирус сильнее всего поражает легкие, напомнила иммунолог. Восстановить легочные ткани невозможно, однако, чтобы восполнять дефицит кислорода необходимо как можно чаще бывать на свежем воздухе. Чтобы уменьшить воспалительные симптомы, нужны физические занятия низкой интенсивности на воздухе, считает Аплетаева. Молодым людям она советует ездить на велосипеде, а пожилым совершать прогулки и заниматься скандинавской ходьбой.