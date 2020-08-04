Бренд страхового общества «Сургутнефтегаз» теперь остался в прошлом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Страховая компания «Югория» завершила процесс объединения со страховым обществом «Сургутнефтегаз». Об этом на своей странице в Facebook написал ее генеральный директор Алексей Охлопков.

«Мы, наконец, объединились. Это произошло практически ровно через год с момента закрытия сделки по приобретению Страхового общества Сургутнефтегаз. <…> Наша интеграция тоже была очень непростая. Адаптация команд, технологий, культур — это все очень сложно. Для многих, если не для большинства людей, это драматичные изменения в жизни», — написал Охлопков. Он также отметил, что в нынешних условиях крупные компании имеют больше шансов на успех.

В аккаунте на Facebook самой «Югории» сообщается, что компанию ждет диджитал-трансформация. Один из страховых агентов в разговоре с URA.RU заявил, что объединение страховых компаний никак особо не должно сказаться на потребителях: «Единственное, что теперь клиенты смогут обращаться в любой из офисов «Югории» и страхового общества «Сургутнефтегаз и в этом будет больше удобства».

Ранее URA.RU сообщало, что в 2018 году власти Югры продали на аукционе 100% акций «Югории» за 2,9 миллиарда рублей. Торги выиграла группа компаний «Регион». За предшествующие продаже три года правительство ХМАО вложило в страховую компанию свыше пяти миллиардов рублей из бюджета. Официальной причиной этого называется предписание Центробанка РФ, который поручил компании изменить структуру своих активов.