01 июля 2025

Власти Сургута раскрыли, как изменится Пролетарский проспект после реконструкции

В Сургуте Пролетарский проспект станет шестиполосным после реконструкции
© Служба новостей «URA.RU»
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Улице расширят до шести полос
Улице расширят до шести полос Фото:

В Сургуте на Пролетарском проспекте от улицы Геологической до улицы Югорской дорога будет состоять из шести полос, а парковочные места наконец благоустроят. Строительные работы могут начаться уже в 2026 году. О проекте реконструкции югорчанам рассказала депутат городской думы Дина Биглова-Фатова.

«Раздобыла проект реконструкции Пролетарского. Дорога будет состоять из шести полос, по три в каждую сторону. Строители расширят ее практически до трубопровода, идущего по нечетной стороне проспекта. При этом по четной стороне предусмотрены парковочные карманы…они входят в проект реконструкции, а значит будут благоустраиваться вместе с дорогой», — написала депутат в своем telegram-канале.

Биглова-Фатова рассказала, что расширение Пролетарского проспекта — один из важнейших приоритетов, так как реконструкции он ждет уже около 20 лет. А в последние годы в связи с активной застройкой восточных районов города нагрузка на него значительно возросла. «Сейчас мэрия Сургута рассчитывает стоимость проекта, чтобы осенью заявить его на окружное финансирование в 2026 году», — добавила она.

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В Сургуте на Пролетарском проспекте от улицы Геологической до улицы Югорской дорога будет состоять из шести полос, а парковочные места наконец благоустроят. Строительные работы могут начаться уже в 2026 году. О проекте реконструкции югорчанам рассказала депутат городской думы Дина Биглова-Фатова. «Раздобыла проект реконструкции Пролетарского. Дорога будет состоять из шести полос, по три в каждую сторону. Строители расширят ее практически до трубопровода, идущего по нечетной стороне проспекта. При этом по четной стороне предусмотрены парковочные карманы…они входят в проект реконструкции, а значит будут благоустраиваться вместе с дорогой», — написала депутат в своем telegram-канале. Биглова-Фатова рассказала, что расширение Пролетарского проспекта — один из важнейших приоритетов, так как реконструкции он ждет уже около 20 лет. А в последние годы в связи с активной застройкой восточных районов города нагрузка на него значительно возросла. «Сейчас мэрия Сургута рассчитывает стоимость проекта, чтобы осенью заявить его на окружное финансирование в 2026 году», — добавила она.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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