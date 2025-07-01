01 июля 2025

Бастрыкин взялся за дело мигранта из ХМАО, который избил покупательницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин поручил провести проверку после инцидента, где мигрант избил покупательницу
Бастрыкин поручил провести проверку после инцидента, где мигрант избил покупательницу Фото:

Глава Следственного комитета России поручил разобраться с конфликтом в Нижневартовске, где мигрант избил покупательницу. Об этом сообщает telegram-канал «Информационный Центр СК РФ».

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по ХМАО Югре Михаилу Викторовичу Мокшину возбудить уголовное дело. Представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах», — сообщается в telegram-канале.

В апреле 2023 года приезжий из ближнего зарубежья незаконно торговал на территории города. В один момент у него возник конфликт с одной из местных жительниц, мужчина напал на югорчанку и избил и покалечил руку. Югорчанке пришлось перенести несколько операций.

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Глава Следственного комитета России поручил разобраться с конфликтом в Нижневартовске, где мигрант избил покупательницу. Об этом сообщает telegram-канал «Информационный Центр СК РФ». «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по ХМАО Югре Михаилу Викторовичу Мокшину возбудить уголовное дело. Представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах», — сообщается в telegram-канале. В апреле 2023 года приезжий из ближнего зарубежья незаконно торговал на территории города. В один момент у него возник конфликт с одной из местных жительниц, мужчина напал на югорчанку и избил и покалечил руку. Югорчанке пришлось перенести несколько операций.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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