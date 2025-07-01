Чиновницу из ХМАО подозревают в краже миллиона рублей из бюджета

Директору муниципального учреждения из Березово грозит уголовная ответственность за кражу миллиона рублей из бюджета. Об этом сообщает следственный комитет региона в своем telegram-канале.
«Подозреваемая, занимая должность директора муниципального учреждения Березовского района, используя свое служебное положение, в период с декабря 2023 года по май текущего года вносила ложные сведения в табели учета рабочего времени одного из сотрудников учреждения. Что повлекло растрату бюджетных средств муниципального образования Березовского района на общую сумму превышающую 1 000 000 рублей», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «присвоение, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере». Силовики проводят следственные мероприятия и устанавливают обстоятельства преступления.
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