01 июля 2025

Чиновницу из ХМАО подозревают в краже миллиона рублей из бюджета

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный комитет возбудил уголовное дело на чиновницу за присвоение бюджетных денег
Следственный комитет возбудил уголовное дело на чиновницу за присвоение бюджетных денег Фото:

Директору муниципального учреждения из Березово грозит уголовная ответственность за кражу миллиона рублей из бюджета. Об этом сообщает следственный комитет региона в своем telegram-канале.

«Подозреваемая, занимая должность директора муниципального учреждения Березовского района, используя свое служебное положение, в период с декабря 2023 года по май текущего года вносила ложные сведения в табели учета рабочего времени одного из сотрудников учреждения. Что повлекло растрату бюджетных средств муниципального образования Березовского района на общую сумму превышающую 1 000 000 рублей», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «присвоение, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере». Силовики проводят следственные мероприятия и устанавливают обстоятельства преступления.

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Директору муниципального учреждения из Березово грозит уголовная ответственность за кражу миллиона рублей из бюджета. Об этом сообщает следственный комитет региона в своем telegram-канале. «Подозреваемая, занимая должность директора муниципального учреждения Березовского района, используя свое служебное положение, в период с декабря 2023 года по май текущего года вносила ложные сведения в табели учета рабочего времени одного из сотрудников учреждения. Что повлекло растрату бюджетных средств муниципального образования Березовского района на общую сумму превышающую 1 000 000 рублей», — сообщается в telegram-канале ведомства. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «присвоение, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере». Силовики проводят следственные мероприятия и устанавливают обстоятельства преступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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