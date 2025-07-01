Житель ХМАО прикинулся другим человеком, чтобы получить водительские права

В Сургуте мужчина пытался сдать экзамен на управление транспортом вместо друга, который был лишен автомобильных прав за пьяную езду. Для этого он вклеил свою фотографию в паспорт товарища, сообщает пресс-служба полиции ХМАО на своем сайте.
«Мужчина попытался обмануть комиссию, предъявив паспорт с вклеенной фотографией. Однако инспекторы распознали обман. […] Настоящий владелец документа – 54-летний житель Сургутского района – в 2021 году был лишён права управления транспортным средством за вождение в состоянии опьянения», – сообщается на сайте.
Когда срок лишения окончился, мужчина обратился к своему знакомому и попросил найти человека, который смог бы сдать экзамен вместо него. Посредник подыскал фигуранта, последний получил паспорт, вклеил в него свое фото и предоставил документ в ГАИ.
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