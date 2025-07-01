Единороссы в думе ХМАО направили деньги из депутатского фонда на помощь СВО

Депутаты-единороссы в думе ХМАО обсудили направление денег из депутатских фондов за третий квартал на нужды участников специальной военной операции. Решение было принято на очередном заседании фракции, передает журналист URA.RU.
«На сегодняшний день выделены финансовые ресурсы в сумме более 56 миллионов рублей. На эти средства будут приобретены квадроциклы, мотоциклы, поражающие дроны, разведывательные, беспилотные. Буквально вчера мы отправляли партию квадроциклов с прицепами в зону проведения специальной военной операции. Они были куплены как раз на те деньги, которые мы выделяли еще в феврале — 59 миллионов рублей. В ближайшее время новая техника будет приобретена и отправлена в зону проведения специальной военной операции», — отметил спикер окружной думы Борис Хохряков.
Вопрос на обсуждение выдвинул зампред комитета по законодательству Анатолий Дубовик. Единороссы сняли видеоролик, в котором бойцы-югорчане поблагодарили думу за помощь подразделениям.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО ввели льготы для бойцов, защищающих Курскую и Белгородскую области. Они касаются оплаты газификации жилья, бесплатного зубопротезирования и ежегодной денежной выплаты за боевые заслуги перед Отечеством.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!