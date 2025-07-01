Власти ХМАО определились с датами второго этапа проекта «Герои Югры»

В ХМАО 15 августа начнется отбор во второй этап регионального аналога федеральной программы «Время героев» — «Герои Югры». Такое решение было принято сегодня — 2 июля — на заседании организационного комитета, сообщил губернатор региона Руслан Кухарук.
«Отбор на второй этап регионального проекта „Герои Югры“ стартует 15 августа. Такое решение приняли на заседании организационного комитета», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Помимо этого, на заседании были подведены промежуточные итоги программы. Так, после прохождения первого этапа, семь ветеранов СВО уже трудоустроились в госслужбу и подведомственные учреждения округа. Также сформирована группа из 27 человек, которые еще находятся в зоне боевых действий, однако получат возможность приступить к обучению по возвращении домой. Действующим военнослужащим сейчас уделяется особое внимание.
Участники первого потока уже освоили два учебных модуля в Ханты-Мансийске и Нягани, что помогло более глубоко изучить структуру управления в разных муниципалитетах. Между ними слушатели проходили стажировки с наставниками, которые формируют индивидуальную траекторию профессионального и личностного развития участников.
Ветеран войны в Афганистане Андрей Кочелягин напишет гимн для проекта «Герои Югры». Он возглавляет штаб Юнармии в Югорске. Ветеран имеет медали «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль «За боевые заслуги».
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