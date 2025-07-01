01 июля 2025

Власти ХМАО определились с датами второго этапа проекта «Герои Югры»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После первого этапа семь ветеранов СВО уже трудоустроились в госслужбу
После первого этапа семь ветеранов СВО уже трудоустроились в госслужбу Фото:

В ХМАО 15 августа начнется отбор во второй этап регионального аналога федеральной программы «Время героев» — «Герои Югры». Такое решение было принято сегодня — 2 июля — на заседании организационного комитета, сообщил губернатор региона Руслан Кухарук.

«Отбор на второй этап регионального проекта „Герои Югры“ стартует 15 августа. Такое решение приняли на заседании организационного комитета», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Помимо этого, на заседании были подведены промежуточные итоги программы. Так, после прохождения первого этапа, семь ветеранов СВО уже трудоустроились в госслужбу и подведомственные учреждения округа. Также сформирована группа из 27 человек, которые еще находятся в зоне боевых действий, однако получат возможность приступить к обучению по возвращении домой. Действующим военнослужащим сейчас уделяется особое внимание.

Участники первого потока уже освоили два учебных модуля в Ханты-Мансийске и Нягани, что помогло более глубоко изучить структуру управления в разных муниципалитетах. Между ними слушатели проходили стажировки с наставниками, которые формируют индивидуальную траекторию профессионального и личностного развития участников.

Ветеран войны в Афганистане Андрей Кочелягин напишет гимн для проекта «Герои Югры». Он возглавляет штаб Юнармии в Югорске. Ветеран имеет медали «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль «За боевые заслуги».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО 15 августа начнется отбор во второй этап регионального аналога федеральной программы «Время героев» — «Герои Югры». Такое решение было принято сегодня — 2 июля — на заседании организационного комитета, сообщил губернатор региона Руслан Кухарук. «Отбор на второй этап регионального проекта „Герои Югры“ стартует 15 августа. Такое решение приняли на заседании организационного комитета», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Помимо этого, на заседании были подведены промежуточные итоги программы. Так, после прохождения первого этапа, семь ветеранов СВО уже трудоустроились в госслужбу и подведомственные учреждения округа. Также сформирована группа из 27 человек, которые еще находятся в зоне боевых действий, однако получат возможность приступить к обучению по возвращении домой. Действующим военнослужащим сейчас уделяется особое внимание. Участники первого потока уже освоили два учебных модуля в Ханты-Мансийске и Нягани, что помогло более глубоко изучить структуру управления в разных муниципалитетах. Между ними слушатели проходили стажировки с наставниками, которые формируют индивидуальную траекторию профессионального и личностного развития участников. Ветеран войны в Афганистане Андрей Кочелягин напишет гимн для проекта «Герои Югры». Он возглавляет штаб Юнармии в Югорске. Ветеран имеет медали «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль «За боевые заслуги».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...