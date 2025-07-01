01 июля 2025

В столице ХМАО отключат радио и телевидение

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ханты-Мансийске не будет работать радио и телевидение 21 июля
В Ханты-Мансийске не будет работать радио и телевидение 21 июля Фото:

В Ханты-Мансийске 21 июля временно отключат телевидение и радио из-за технических работ. Об этом сообщили в департаменте информационных технологий Югры.

«На объектах телерадиосети РТРС на территории ХМАО пройдет ежеквартальная телевизионная профилактика. В Ханты-Мансийске отключение произойдет 21 июля с 08:00 до 17:00 на программах РТРС-1, РТРС-2, Радио России и Радио Маяк», — сказано на сайте.

В РТРС-1 входят:

  • «Первый канал», «Россия 1», «Первый канал», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «ОТР» и «ТВ Центр».

В РТРС-2 входят:

  • «РенТВ», «СПАС», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «ТНТ», «МИР» и «МузТВ».

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В Ханты-Мансийске 21 июля временно отключат телевидение и радио из-за технических работ. Об этом сообщили в департаменте информационных технологий Югры. «На объектах телерадиосети РТРС на территории ХМАО пройдет ежеквартальная телевизионная профилактика. В Ханты-Мансийске отключение произойдет 21 июля с 08:00 до 17:00 на программах РТРС-1, РТРС-2, Радио России и Радио Маяк», — сказано на сайте. В РТРС-1 входят: В РТРС-2 входят:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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