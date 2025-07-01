В столице ХМАО отключат радио и телевидение

В Ханты-Мансийске не будет работать радио и телевидение 21 июля
В Ханты-Мансийске 21 июля временно отключат телевидение и радио из-за технических работ. Об этом сообщили в департаменте информационных технологий Югры.
«На объектах телерадиосети РТРС на территории ХМАО пройдет ежеквартальная телевизионная профилактика. В Ханты-Мансийске отключение произойдет 21 июля с 08:00 до 17:00 на программах РТРС-1, РТРС-2, Радио России и Радио Маяк», — сказано на сайте.
В РТРС-1 входят:
- «Первый канал», «Россия 1», «Первый канал», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «ОТР» и «ТВ Центр».
В РТРС-2 входят:
- «РенТВ», «СПАС», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «ТНТ», «МИР» и «МузТВ».
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