Вахтовики ЯНАО вновь массово заражаются коронавирусом

На Ямале за все время заразились 11 621 человек Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе за последние сутки 96 человек заразились коронавирусом, почти треть которых — вахтовики из других регионов России. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Активные заражения на ямальских промыслах продолжаются второй день.

«6 августа в ЯНАО подтверждено 96 случаев заболевания COVID-19. За сутки выявлено 29 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов», — говорится в сообщении окружного оперштаба. Днем ранее на месторождениях заболело столько же людей. На населенные пункты ЯНАО приходится 67 заразившихся. Больше всего случаев обнаружено в Новом Уренгое, где коронавирус подтвердили у 36 горожан. В Лабытнанги и Муравленко заболели по семь человек, а в Салехарде, Губкинском и Красноселькупе — по четыре. Еще три новых случая в Ноябрьске, два — в Надыме.

Всего в ЯНАО подтвержден 11 621 случай заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 79 ямальцев. Последний раз летальный исход в округе был зафиксирован 2 августа, когда за сутки скончался один COVID-пациент. За время пандемии вылечились 9 809 человек с коронавирусом, это около 85% от общего числа инфицированных. 378 пациентов находятся на госпитализации, девять ямальцев подключены к аппаратам ИВЛ.

ЯНАО начал приближаться к отмене карантина. Коэффициент распространения инфекции (Rt) в регионе снизился до 0,86. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, для начала второго этапа снятия ограничений коэффициент должен быть не выше 0,8 в течение четырех дней. С недавнего времени власти региона начали постепенно смягчать ограничения. Карантин на Ямале продлен до 15 августа.