Избирком зарегистрировал 302 кандидата в депутаты в законодательное собрание Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Регистрация кандидатов в ЗС завершена — замглавы Пуровского района станет руководителем муниципалитета — оперштаб сетует на завозной коронавирус — улицу Нового Уренгоя назовут именем умершего от COVID политика. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 11 августа — в обзоре URA.RU:

На Ямале завершилась регистрация кандидатов в депутаты

Окружной избирком завершил прием документов на выборы в законодательное собрание Ямала. Регистрацию прошли 302 кандидата. 10 человек получили отказ в регистрации. Из 50 кандидатов по одномандатным округам — 11 человек самовыдвиженцы. «Единая Россия» и ЛДПР также выдвинули по 11 человек, «Справедливая Россия» — 10, КПРФ — 7. По спискам на выборы идут 252 кандидата. «Единая Россия» — 55 человек. ЛДПР — 52 кандидата. КПРФ — 34 человека, «Справедливая Россия» — 32 кандидата.

В Пуровском районе определились с руководителем

Замглавы администрации Пуровского района Антон Колодин с 12 августа займет пост руководителя муниципалитета. По словам собеседника URA.RU, чиновнику придется разобраться с проблемами, накопившимися в районе за последние полгода.

Оперштаб по борьбе с COVID заявил об источниках заражения

Жители ЯНАО, которые возвращаются с курортов, продолжают завозить в регион коронавирус. По словам замгубернатора Татьяны Бучковой, много случаев, когда инфекцию привозят с южных курортов.

В Новом Уренгое улицу назовут именем известного политика

Одна из улиц Нового Уренгоя получит имя бывшего главы городской думы Игоря Подовжнего, который не так давно скончался от коронавируса.