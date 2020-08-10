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Самое актуальное в ЯНАО на 11 августа. Избирком завершил регистрацию кандидатов, в Пуровском районе определились с руководителем

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Избирком зарегистрировал 302 кандидата в депутаты в законодательное собрание Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Регистрация кандидатов в ЗС завершена — замглавы Пуровского района станет руководителем муниципалитета — оперштаб сетует на завозной коронавирус — улицу Нового Уренгоя назовут именем умершего от COVID политика. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 11 августа — в обзоре URA.RU:

На Ямале завершилась регистрация кандидатов в депутаты

  • Окружной избирком завершил прием документов на выборы в законодательное собрание Ямала. Регистрацию прошли 302 кандидата. 10 человек получили отказ в регистрации. Из 50 кандидатов по одномандатным округам — 11 человек самовыдвиженцы. «Единая Россия» и ЛДПР также выдвинули по 11 человек, «Справедливая Россия» — 10, КПРФ — 7. По спискам на выборы идут 252 кандидата. «Единая Россия» — 55 человек. ЛДПР — 52 кандидата. КПРФ — 34 человека, «Справедливая Россия» — 32 кандидата.

В Пуровском районе определились с руководителем

Оперштаб по борьбе с COVID заявил об источниках заражения

В Новом Уренгое улицу назовут именем известного политика

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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