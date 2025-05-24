24 мая 2025

В Екатеринбург приехал велосипедист, решивший проехать города Воинской Славы за 80 дней

Велосипедист покоряет 80 городов Воинской Славы в честь 80-летия Дня Победы
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Путь в 11 тысяч километров Ильмухин проедет на велосипеде
Путь в 11 тысяч километров Ильмухин проедет на велосипеде Фото:

В Екатеринбург приехал велосипедист Алексей Ильмухин, который решил проехать города Воинской Славы за 80 дней в честь 80-летия Дня Победы. Акцию «Велопробег #всяРоссия 2025» мужчина начал в Санкт-Петербурге и закончит во Владивостоке, Екатеринбург его 21-ый город на пути.

«А Екатеринбург стал той точкой, где мною пройдена 1/4 всего пути, длиной в 11 тысяч километров. Екб — это 21 город из 80-ти», — делится Ильмухин на станице, посвященной велопробегу, в соцсети «ВКонтакте». По пути в Екатеринбург мужчина столкнулся с плохой погодой. 

Алексей Ильмухин решил за 80 дней проехать 25 городов Воинской Славы в честь 80-летия Дня Победы. Он собирается проехать 11 тысяч километров. Началась его акция 4 мая в Санкт-Петербурге, по пути он заедет в Великий Новгород, Тверь, Москву, Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Йошкар-Олу, Казань, Набережные Челны, Уфу, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Томск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Благовещенск, Хабаровск и Владивосток. 

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В Екатеринбург приехал велосипедист Алексей Ильмухин, который решил проехать города Воинской Славы за 80 дней в честь 80-летия Дня Победы. Акцию «Велопробег #всяРоссия 2025» мужчина начал в Санкт-Петербурге и закончит во Владивостоке, Екатеринбург его 21-ый город на пути. «А Екатеринбург стал той точкой, где мною пройдена 1/4 всего пути, длиной в 11 тысяч километров. Екб — это 21 город из 80-ти», — делится Ильмухин на станице, посвященной велопробегу, в соцсети «ВКонтакте». По пути в Екатеринбург мужчина столкнулся с плохой погодой.  Алексей Ильмухин решил за 80 дней проехать 25 городов Воинской Славы в честь 80-летия Дня Победы. Он собирается проехать 11 тысяч километров. Началась его акция 4 мая в Санкт-Петербурге, по пути он заедет в Великий Новгород, Тверь, Москву, Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Йошкар-Олу, Казань, Набережные Челны, Уфу, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Томск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Благовещенск, Хабаровск и Владивосток. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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